Γυμναστήρια κορονοϊός: Δύσκολο φθινόπωρο, νέα μέτρα ζητούν οι ιδιοκτήτες

Γυμναστήρια κορονοϊός: Με τη φετινή χρονιά να θεωρείται «χαμένη» λόγω του κορονοϊού, οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων προετοιμάζονται για το δύσκολο φθινόπωρο που έρχεται εν μέσω κλίματος αβεβαιότητας για την εξέλιξη της πανδημίας. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θεωρούνται παραδοσιακά οι πιο δύσκολοι μήνες για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις οι οποίες καταγράφουν σχεδόν το 40% του τζίρου τους το τρίμηνο από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. Φέτος λόγω της πανδημίας και του lockdown, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, τα γυμναστήρια λειτούργησαν ουσιαστικά μονό τον Ιανουάριο ενώ τον Φεβρουάριο η προσέλευση ήταν ήδη μειωμένη. Από τα μέσα Μαρτίου μέχρι και τα μέσα Ιουνίου παρέμειναν κλειστά εξαιτίας των μέτρων προστασίας που βρίσκονταν σε ισχύ ενώ και μετά το άνοιγμα τους τον Ιούνιο, λειτουργούν με νέους κανόνες.

Σύμφωνα με στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων τον Ιούλιο, το 70% των συνδρομητών είχε επιστρέψει στα γυμναστήρια, ωστόσο οι νέες συνδρομές ήταν σημαντικά περιορισμένες ενώ ήδη οι περισσότερες επιχειρήσεις είχαν προχωρήσει σε παράταση των συνδρομών που βρίσκονταν σε ισχύ ή έληξαν την περίοδο του lockdown, καλύπτοντας ουσιαστικά τους μήνες που χάθηκαν για τους πελάτες τους.

Με την ανησυχία σχετικά με την εξέλιξη των κρουσμάτων του κορονοϊού στην χώρα μας να παραμένει έντονη, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων πλέον προβληματίζονται για τους μήνες που έρχονται και πώς θα λειτουργήσουν, καθώς ευελπιστούσαν ότι από το φθινόπωρο θα μπορούσαν να «επιστρέψουν σε κάποιας μορφής κανονικότητα», όπως σημείωναν χαρακτηριστικά στο insider.gr.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν μέτρα στήριξης από την Πολιτεία, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων μάλιστα να έχει αποστείλει ήδη προς το Υπουργείο Οικονομικών αίτημα παράτασης του μέτρου για καταβολή μειωμένου ενοικίου και για τους επόμενους μήνες, Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2020.

Στο σχετικό του υπόμνημα ο Σύνδεσμος τονίζει, ότι τόσο η τρίμηνη υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των γυμναστηρίων, όσο και οι δύσκολοι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος, δημιουργούν ένα ασφυκτικό επιχειρηματικό κλίμα για τα γυμναστήρια ενώ σημειώνει ότι «οι εντεινόμενες φήμες για επερχόμενο νέο κύμα του COVID-19, καθιστούν αβέβαιη την πορεία του κλάδου και εκφράζει την ανάγκη να στηριχθούν ιδιαίτερα τα γυμναστήρια από την Πολιτεία».

Σε μια εντυπωσιακή κίνηση, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους πολίτες να χάσουν “μερικά κιλά” παραθέτοντας το δικό του παράδειγμα για την μάχη που έδωσε για να αδυνατίσει πριν νοσήσει από covid-19 με στόχο να τους ενθαρρύνει να αθλούνται περισσότερο. Η κυβέρνηση της χώρας παρουσίασε την εκστρατεία “Καλύτερη Υγεία” με την δέσμευση να αντιμετωπίσει “την ωρολογιακή βόμβα της παχυσαρκίας” μέσω της απαγόρευσης των διαφημίσεων των πρόχειρων γευμάτων πριν από τις 21:00, μέσω της αναγραφής των θερμίδων στις συσκευασίες τροφίμων και μέσω της κατάργησης των προσφορών “1+1” στα τρόφιμα.

Στο ίδιο μήκος και η υφυπουργός Υγείας Έλενα Γουέιτλι, δήλωσε ότι οι Βρετανοί θα πρέπει να τρώνε λιγότερο καθώς η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο να καταλήξει κάποιος από την covid-19. Επισήμανε, μάλιστα, ότι όσοι έχουν Δείκτη Μάζας Σώματος άνω του 40 διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να πεθάνουν από την νόσο που προκαλεί ο κορονοϊός.

“Ανέκαθεν ήθελα να χάσω βάρος, χρόνια και χρόνια, και όπως πολλοί άνθρωποι δίνω μάχη με το βάρος μου, έχω σκαμπανεβάσματα. Αλλά από τότε που ιάθηκα από την covid-19, φροντίζω σταθερά την φυσική μου κατάσταση”, είπε ο πρωθυπουργός σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter.

Losing weight is hard but with some small changes we can all feel fitter and healthier.

If we all do our bit, we can reduce our health risks and protect ourselves against coronavirus – as well as taking pressure off the NHS.

Our Better Health Strategy https://t.co/WdazXhuhRN pic.twitter.com/KZhW8p17FJ

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 27, 2020