Άμπερ Χερντ τζαμί: Χρήστες της τα “έχωσαν” για την εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη

Άμπερ Χερντ τζαμί: Στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Κωνσταντινούπολη μοιράστηκε η Αμπερ Χερντ, αλλά κάποιοι χρήστες των social media την έκραξαν για την «ακατάλληλη αμφίεση» κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε τζαμί. Η 34χρονη ηθοποιός απολαμβάνει τις διακοπές της στην τουρκική πόλη μετά τη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, στο Λονδίνο, όπου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας πολλές πικάντικες λεπτομέρειες της κοινής τους ζωής.

Ωστόσο, η Άμπερ Χερντ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο αρνητικής κριτικής από κάποιους χρήστες του Twitter, που την κατηγόρησαν για έλλειψη σεβασμού, καθώς περιπλανήθηκε σε τζαμιά της Κωνσταντινούπολης με ένα σατέν φόρεμα, χωρίς να φορά σουτιέν. Την ίδια ώρα, κάποιοι άλλοι χρήστες προσβλήθηκαν διότι η ηθοποιός χαμογελούσε και πόζαρε μέσα σε ένα τζαμί, την ώρα που κάποιοι άνθρωποι γύρω της προσεύχονταν.

Το Σάββατο, η ηθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο όπου εικονίζεται με ένα κόκκινο μαντίλι στο Instagram, αποκαλύπτοντας στη λεζάντα πως κάνει μια περιοδεία στην Κωνσταντινούπολη. «Πέρασα την ημέρα περιπλανώμενη στη μαγεία των τζαμιών της Κωνσταντινούπολης και δεν θα μπορούσα να ερωτευτώ περισσότερο αυτή την πανέμορφη πόλη», έγραψε. Κάποιοι όμως δεν πήραν με καλό μάτι τα βίντεο που ανάρτησε στα Instastories και τη δείχνουν να χαμογελά και να ποζάρει μέσα σε ένα τζαμί, την ώρα που κάποιοι δίπλα της προσεύχονταν.

«Αυτό είναι ένα εντελώς νέο επίπεδο έλλειψης σεβασμού, το να τραβάς φωτογραφία ενώ κάποιος προσεύχεται πίσω σου», έγραψε ένα άτομο που μοιράστηκε την εικόνα. «Δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών ανθρώπων κατά τη διάρκεια της προσευχής», έγραψε ένας άλλος. «Η Χερντ φωτογραφίζει έναν άνδρα χωρίς τη συγκατάθεσή του την ώρα που προσεύχεται. Ή πιστεύει ότι είναι υπεράνω των κανόνων και δεν έχουν εφαρμογή επάνω της;», πρόσθεσε.

Amber Heard has no respect for religion or race as we’ve seen many times.

Posted while touring a Mosque. Using a Hijab as a fashion accessory. Hair & neck showing and braless.

She posted this before and took it down immediately but has now reposted

— TheRealLauraB (@TheRealLauraB1) August 15, 2020