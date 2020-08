Κάμαλα Χάρις – εκλογές ΗΠΑ: Η άγνωστη σχέση με τον ισχυρό πολιτικό Γουίλι Μπράουν

Κάμαλα Χάρις – εκλογές ΗΠΑ: Νέες λεπτομέρειες για την ζωή της υποψήφιας αντιπροέδρου των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, με τελευταία την είδηση πως στο παρελθόν είχε σχέση με έναν δικηγόρο 31 χρόνια μεγαλύτερό της, όσο εκείνος ήταν εν διαστάσει με την σύζυγό του. Υπήρχαν πολλές εκπλήξεις στους εορτασμούς της ορκωμοσίας του πρώτου μαύρου δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο Γουίλι Μπράουν. Ωστόσο, ο Τύπος αυτό που περίμενε να δει ήταν τον 60χρονο πολιτικό να παρελαύνει με την ελκυστική νεαρή σύντροφό του Καμάλα Χάρις, μια φιλόδοξη δικηγόρο 31 χρόνια μικρότερή του, η οποία ήταν στο πλάι του σε όλη την εκστρατεία του.

Προς έκπληξή τους, στην σκηνή για την ορκωμοσία του το 1996, ανέβηκε με την εν διαστάσει σύζυγό του Μπλανς, παρά το γεγονός ότι είχαν ανακοινώσει χρόνια πριν πως είχαν χωρίσει φιλικά.

Την επόμενη μέρα, ο αρθρογράφος Χερμπ Καέν δήλωσε πως η σχέση τους είχε τελειώσει, αναφερόμενος στον Μπράουν και την Χάρις. «Αυτή η είδηση ήρθε σαν σοκ για πολλούς, συμπεριλαμβανομένων κι εκείνων που έβρισκαν την Καμάλα Χάρις ελκυστική, έξυπνη και γοητευτική» έγραψε στην στήλη του για την εφημερίδα San Francisco Chronicle.

Η σχέση τους μπορεί να τελείωσε, αλλά στις δεκαετίες που ακολούθησαν, η Καμάλα Χάρις δυσκολεύτηκε να πετάξει από πάνω της τον χαρακτηρισμό της πρώην συντρόφου του Γουίλι Μπράουν. Και φυσικά, τυχόν υποψίες πως επωφελήθηκε από την πολιτική προστασία του, είναι πιθανόν να έρθουν και πάλι στην επιφάνεια, τώρα πλέον που θέτει ως υποψήφια αντιπρόεδρος στο πλευρό του Τζο Μπάιντεν.

60 αυτός, 29 η Καμάλα

Όταν γνωρίστηκαν γύρω στο 1993, ο Μπράουν, γνωστός δικηγόρος ήταν ο πρόεδρος της Πολιτειακής συνέλευσης της Καλιφόρνια και θεωρούνταν ένας από τους πιο σημαντικούς νομοθέτες του κράτους. Ήταν τότε 60 ετών ενώ η Καμάλα Χάρις μόλις 29. Ο Μπράουν ήταν διαβόητος για την αγάπη του για τα σπορ αυτοκίνητα Jaguar, τα ασταφτερά κοστούμια διάσημων σχεδιαστών και είχε αναδειχθεί ένας από τους 10 πιο σέξι άνδρες στον κόσμο από το περιοδικό Playgirl. Είχε επίσης συνδεθεί με μια σειρά από όμορφες γυναίκες, παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος για δεκαετίες. Ο Μπράουν επέμεινε, μάλιστα, όπως περιγράφεται στην βιογραφία του, πως οι σύντροφοί τους θα έπρεπε να είναι «η πιο καλοντυμένες στην αίθουσα».

Πώς την βοήθησε στην καριέρα της

Από την άλλη, η Καμάλα Χάρις θεωρούνταν μια επιμελής και ικανή εισαγγελέας με «ανοδική πορεία» στο επαρχιακό εισαγγελέα της κομητείας Αλαμέντα, όπου είχε εργαστεί για τα προηγούμενα τρία χρόνια. Ως η νέα «σταθερά» του Μπράουν, η Καμάλα Χάρις γνώρισε πολλά σημαίνονται πρόσωπα της Καλιφόρνιας. Επίσης, λόγω της σχέσης τους, ο Μπράουν έδωσε στην Χάρις δύο σημαντικές θέσεις.

«Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης Γουίλι Μπράουν, θέλοντας να προλάβει να δώσει σημαντικές θέσεις στα άτομα της προστασίας του, ενώ διατηρεί το ισχυρό του αξίωμα, διόρισε σε υψηλά ιστάμενες θέσεις τον πρώην δικηγόρο του και έναν πρώην εισαγγελέα της κομητείας Αλαμέντα που είναι συχνή σύντροφος του» σημείωσαν οι Los Angeles Times σε άρθρο τους το 1994. «Ο Μπράουν, ασκώντας την εξουσία του, ονόμασε την δικηγόρο Καμάλα Χάρις στην Επιτροπή Βοήθειας της Καλιφόρνια, μια δουλειά που αποφέρει 72.000 δολάρια ετησίων» προσθέτει.

Επίσης, η Χάρις ανέλαβε σημαντική θέση στο συμβούλιο ασφάλισης άνεργων προσφύγων, μια προσοδοφόρα θέση εργασίας που θα της απέφερε 97.000 δολάρια τον χρόνο, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Πήρε άδεια απουσίας από τα καθήκοντά της στο γραφείο του εισαγγελέα για να υπηρετήσει στις θέσεις αυτές.

Ήταν σε διάσταση με την πρώην σύζυγό του

Τα δημοσιεύματα του Τύπου που αποκαλύφθηκαν από την Daily Mail, επιβεβαιώνουν πως την περίοδο εκείνη που είχε σχέση με την Καμάλα Χάρι, ο Μπράουν, γεννημένος στο Τέξας, ήταν σε διάσταση με την σύζυγό του, δασκάλα χορού με την οποία είχε παντρευτεί το 1958 και είχαν αποκτήσει τρία παιδιά. Σύμφωνα με την βιογραφία που υπογράφει ο Τζέιμς Ρίτσαρντσον, ο γάμος του ζευγαριού είχε τελειώσει μια δεκαετία νωρίτερα, αναφέροντας έναν φίλο στον οποίο ο Μπράουν είχε πει ότι είχαν ουσιαστικά χωρίσει «το 1971 ή το 1972». Ωστόσο, παρά τις διαφορές τους, το πρώην ζευγάρι διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις.

«Ο Γουίλι και η Μπλανς δεν έχουν ποτέ χωρίσει ουσιαστικά. Αυτή ζει στο σπίτι τους και έχουν χτίσει μια δυνατή φιλία παρόλο που έχουν ξεχωριστές προσωπικές ζωές» έγραψε ο Ρίτσαρντσον στην βιογραφία με τίτλο «Willie Brown: A Biography». «Ο Μπράουν συνέχισε να στηρίζει την ίδια και τα παιδιά τους οικονομικά και φρόντιζε κάθε φορά που κάτι χαλούσε στο σπίτι».

Παρ’ όλα αυτά, την ημέρα που ο Μπράουν ορκίστηκε ως δήμαρχος του Σαν Φρανσίσκο, παγιώνοντας την θέση του ως ο πιο αξιοσημείωτος αφροαμερικανός πολιτικός της Καλιφόρνιας, ήταν έκπληξη για πολλούς να δουν την Μπλανς στο πλευρό του, με την Βίβλο στο χέρι. «Ο Μπράουν εξέπληξε τους φίλους του ανακοινώνοντάς τους πως είχε χωρίσει με την Καμάλα» λέει σχετικά ο Ρίτσαρντσον.

Καμάλα Χάρις, ο «θηλυκός Ομπάμα»

Η επιλογή της Χάρις, που χαρακτηρίστηκε από τα Αμερικανικά ΜΜΕ ως ο «θηλυκός Ομπάμα» δεν ήταν καθόλου τυχαία σε μία περίοδο που οι ΗΠΑ περνούν βαθιά κρίση. Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ ξεσήκωσε το κίνημα Black Lives Matter και η επιλογή της Χάρις για το αξίωμα έχει και αυτόν τον συμβολικό χαρακτηρισμό. Αν επικρατήσουν οι Δημοκρατικοί, θα γίνει η πρώτη αφροαμερικανή που θα αναλάβει το συγκεκριμένο αξίωμα.

Η Χάρις, κόρη μεταναστών από την Ινδία και την Τζαμάικα, εισαγγελέας στο επάγγελμα, είχε γίνει το 2011 η πρώτη αφροαμερικανή επικεφαλής δικαστικών υπηρεσιών στην Καλιφόρνια, όπου και κράτησε το πόστο ως το 2017. Νωρίτερα, για 7 χρόνια ήταν εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο. Στην αμερικανική Γερουσία εξελέγη την ημέρα της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία. Έγινε έτσι η δεύτερη αφροαμερικανή γυναίκα που εξελέγη ποτέ στην Γερουσία, αλλά και η πρώτη γερουσιαστής νοτιοασιατικής καταγωγής.

Το όνομά της

Η 54χρονη πολιτικός μεγάλωσε στο Όκλαντ της προοδευτικής Καλιφόρνια της δεκαετίας του ’60. Οι γονείς της, ο οικονομολόγος Ντόναλντ Χάρις με καταγωγή από την Τζαμάικα και η Ινδή μητέρα της Σιαμάλα Κοπαλάν, ερευνήτρια για τον καρκίνο, γνωρίστηκαν στο πανεπιστήμιο Berkeley. Παντρεύτηκαν και όταν γεννήθηκε η κόρη τους, αποφάσισαν να της δώσουν το όνομα Κάμαλα, που την συνδέει με τις βραχμανικές ρίζες της μητέρας της. Κάμαλα, που στην σανσκριτική σημαίνει λωτός, είναι μία από τις μορφές της θεάς Λάκσμι, της θέας του πλούτου και της τύχης στην ινδουιστική μυθολογία. Κάμαλα είναι η θεά του πνευματικού πλούτου. Το δεύτερό της όνομα είναι Ντέβι που σημαίνει θεά.

Με τον σύζυγό της

Κάμαλα Χάρις: Ξεκίνησε για δικηγόρος, έγινε εισαγγελέας

Μετά τον χωρισμό των γονιών της, η Κάμαλα Χάρις μεγάλωσε με την μητέρα της και την αδελφή της Μάγια, δικηγόρο και σύμβουλο της Χίλαρι Κλίντον κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016. Η ίδια δραστηριοποιήθηκε σε κινήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ από μικρή ηλικία ήθελε να ακολουθήσει τη νομική και να γίνει δικηγόρος.

Σπούδασε στο Howard University και στην συνέχεια στο Hastings College of the Law του University of California. Αλλά αντί για δικηγόρος, αποφάσισε να γίνει εισαγγελέας. Η Κάμαλα Χάρις θεώρησε ότι ως εισαγγελέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να διορθώσει τις ανισότητες και να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους παρεμβαίνοντας στον τρόπο επιβολής του νόμου. Οι εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης του εγκλήματος, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών ήταν κομβικά σημεία της καριέρας της ως εισαγγελέα.

Η Κάμαλα Χάρις έφερε στην Γερουσία το «εισαγγελικό στιλ» της εξέτασης των υποψήφιων του Τραμπ. Έγινε γνωστή για την αυστηρή, έως αμείλικτη, στάση που τήρησε κατά την διάρκεια των ακροάσεων στην Γερουσία, ειδικότερα κατά την εξέταση του Μπρετ Κάβανο, του αμφιλεγόμενου συντηρητικού υποψήφιου του Ντόναλντ Τραμπ για το Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο χρόνο. Είναι παντρεμένη με δικηγόρο, πατέρα δύο παιδιών.

Αν εκλεγεί ο Μπάιντεν, η Χάρις θα είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ με πολλές πιθανότητες να καθίσει τελικά και στο θώκο του προέδρου,καθώς δεν αποκλείεται κάποιο πρόβλημα υγείας να οδηγήσει τον Μπάιντεν εκτός Λευκού Οίκου. Ήδη τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών απασχολούν τον αμερικάνικο Τύπο…