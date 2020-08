Ανάρτηση Ινδία: Άγρια επεισόδια με νεκρούς, για ένα ποστ κατά του Μωάμεθ

Ανάρτηση Ινδία: Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Μπενγκαλούρου της Ινδίας, όπου ξέσπασαν εκτεταμένες ταραχές κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών εξαιτίας ανάρτησης στο Facebook. Η ανάρτηση οποία θεωρήθηκε πως προσέβαλε τον προφήτη Μωάμεθ, δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στην πόλη αυτή της νότιας Ινδίας σήμερα. Τα βίαια επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης, όταν χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν την ανάρτηση η οποία προκάλεσε το θρησκευτικό τους αίσθημα από συγγενικό πρόσωπο τοπικού πολιτικού, σύμφωνα με ινδικά ΜΜΕ. Αστυνομικοί φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών, αφού η χρήση δακρυγόνων και ροπάλων δεν άρκεσε για απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός.

Ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα από τα επεισόδια, στα οποία διαδηλωτές εικονίζονται καθώς πυρπολούν περιπολικά και αποπειρώνται να εισβάλλουν σε αστυνομικό τμήμα, ενώ άλλοι συγκεντρώνονται μπροστά στο σπίτι του πολιτικού φωνάζοντας συνθήματα, πετώντας πέτρες και βάζοντας φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Οι διαδηλωτές εμπόδισαν να περάσουν οχήματα της πυροσβεστικής ενώ επιτέθηκαν επίσης σε εργαζόμενους σε τοπικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν. Το πρόσωπο που έκανε τις ανάρμοστες αναρτήσεις στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης έχει συλληφθεί, όπως και 110 άνθρωποι για εμπρησμούς και επίθεση κατά της αρχής, καθώς αρκετοί αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον Καμάλ Παντ, επικεφαλής της αστυνομίας στην Μπενγκαλούρου. Στην πόλη επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Bengaluru: Amidst chants of ‘Allah Hu Akbar’ and ‘Nara e Taqbeer’, Muslim mob burns down police station, Dalit Congress MLA’s residence over Facebook post against Prophet https://t.co/SdK4oKvIQ6

Chaos in KG Halli Police Station limits #Bengaluru. Members of a community allegedly pelt stones, burn vehicles and attack police over a derogatory post by a close relative of Pulakeshinagar MLA Akhanda Srinivasa Murthy. pic.twitter.com/u3M6Thx17g

— Nolan Pinto (@nolanentreeo) August 11, 2020