Ελληνοτουρκικά νέα: Η Τουρκία εξέδωσε Navtex για έρευνες στο Καστελόριζο

Ελληνοτουρκικά νέα: Νέα πρόκληση από την Τουρκία με την έκδοση NAVTEX για έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου, ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια περιοχή που ήθελε η Άγκυρα να πραγματοποιήσει έρευνες τον Ιουλίου. Από την ελληνική πλευρά οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι σε απόλυτη ετοιμότητα με τον ελληνικό στόλο να βρίσκεται σε κομβικά σημεία του Αιγαίου και να παρακολουθεί τις όποιες κινήσεις της τουρκικής πλευράς.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.84 N – 030 06.78 E

33 41.25 N – 028 46.16 E

33 47.41 N – 028 21.48 E

33 53.37 N – 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Ελληνοτουρκικά: Στενή παρακολούθηση από την ελληνική πλευρά

Μετά τις απειλές του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία θα ξαναστείλει ερευνητικά πλοία για σεισμικές έρευνες, δεκάδες τουρκικά πολεμικά πλοία έχουν βγει από τον ναύσταθμο του Ακσάζ και έχουν αναπτυχθεί σε διεθνή ύδατα σε δύο περιοχές: μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου αλλά και μεταξύ Ρόδου και Κρήτης, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη συγκέντρωση τουρκικών ναυτικών μονάδων. Για σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει άσκηση του πολεμικού ναυτικού τους με πραγματικά πυρά σε διεθνή ύδατα μεταξύ Καστελόριζου και Ρόδου και μάλιστα μόλις εξέδωσαν και σχετική Navtex. Δεν είναι ωστόσο η συγκεκριμένη αγγελία προς ναυτιλλομένους που ανησυχεί τόσο το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο η μεγάλη συγκέντρωση τουρκικών πολεμικών πλοίων ανάμεσα στη Ρόδο και την Κρήτη.

Από ελληνικής πλευράς επίσης έχει κινητοποιηθεί μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου που βρίσκεται εν πλω στο Αιγαίο. Τα πληρώματα βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής όσο η Αθήνα προσπαθεί να ερμηνεύσει και να αποκωδικοποιήσει τις προθέσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας. Κινητοποίηση επικρατεί και στην Πολεμική Αεροπορία.

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Ρόδου δεκάδες τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι το βράδυ της Κυριακής το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis έκλεισε για κάποιες ώρες τον πομπό του, κίνηση που δείχνει πως η Τουρκία θέλει να κρύψει τον σκοπό του πλοίου…