Αιγαίο Τουρκία τώρα: Δεύτερη Navtex εξέδωσε η Άγκυρα

Αιγαίο Τουρκία τώρα: Συνεχίζεται η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας, η Άγκυρα εξέδωσε κι άλλη NAVTEX, απαντώντας ουσιαστικά στην ελληνική αντι-NAVTEX που εξέδωσε η Αθήνα το μεσημέρι. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το Oruc Reis βρίσκεται τώρα στην Κυπριακή ΑΟΖ. Με αντι-Navtex απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία νωρίτερα το μεσημέρι. Με αντί-NAVTEX απάντησε η Ελλάδα στην Τουρκία, μετά την νέα παράνομη τουρκική οδηγία της Αγκύρας που εξέδωσε νωρίτερα σήμερα για σεισμικές έρευνες του Oruc Reis ανοιχτά του Καστελόριζου.

Η αντί -Navtex, εκδόθηκε από τον σταθμό της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού του Ηρακλείου. Ο σταθμός Ηρακλείου ανακοινώνει ότι ο σταθμός της Αττάλειας δεν έχει τη δικαιοδοσία για να εκδώσει Navtex για τη συγκεκριμένη περιοχή. Επισημαίνει ότι η περιοχή που δεσμεύεται αναφέρεται σε παράνομη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα καλούνται οι ναυτιλλόμενοι να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Αναλυτικά η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 1026/20

MEDITERRANEAN SEA

TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVER IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA28-455/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA26-1024/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

Δείτε ακόμη