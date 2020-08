Βηρυτός διαδηλώσεις: Ντου σε υπουργεία, χημικά, πέτρες – Ένας νεκρός αστυνομικός

Βηρυτός διαδηλώσεις: Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε στις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των δυνάμεων ασφαλείας στο κέντρο της Βηρυτού, έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τραυματιστεί στις ταραχές ανήλθε σε 238. Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της κυβέρνησης και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, μετά την έκρηξη που συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου πριν από τέσσερις ημέρες.

Δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στις εγκαταστάσεις του υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό το Σάββατο, φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού κατεστημένου. Οι διαδηλωτές έκαψαν επίσης μια φωτογραφία του προέδρου Μισέλ Αούν. Σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδίδονται ζωντανά από λιβανέζικα τηλεοπτικά δίκτυα, οι διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτήριο με τις δυνάμεις ασφαλείας να μην μπορούν να τους εμποδίσουν. «Θα μείνουμε εδώ. Καλούμε τον λαό του Λιβάνου να καταλάβει όλα τα υπουργεία», φώναζε ένας διαδηλωτής από το μεγάφωνο.

Protesters have taken over the Foreign Ministry building in #Beirut , #Lebanon : protesters chanting "Hezbollah are terrorists" and "Nabih Berri" is a thug. #CVE https://t.co/7SlwIAXKGq

