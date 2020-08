Σίρλεϊ Μπάσεϊ: Το τελευταίο αντίο με έναν νέο δίσκο

Σίρλεϊ Μπάσεϊ: Ένα ακόμα άλμπουμ, το πρώτο μετά από πέντε χρόνια απουσίας της από τη δισκογραφία και το τελευταίο της καριέρας της, έχει ήδη ηχογραφήσει η 83χρονη πλέον Σίρλεϊ Μπάσεϊ. Η Σίρλεϊ Μπάσεϊ, το όνομα της οποίας έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα τραγούδια των ταινιών του Τζέιμς Μποντ, δήλωσε, σύμφωνα με το BBC, ότι αυτός ο δίσκος θα είναι το «μεγάλο φινάλε» της καριέρας της και θα τον αφιερώσει στο κοινό που την ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια -70 το σύνολο. «Τα τραγούδια που έχω επιλέξει είναι όλα συνδεδεμένα με τη ζωή μου. Ελπίζω να ισχύει το ίδιο και για το κοινό», είπε η ίδια.

Οι ηχογραφήσεις των νέων τραγουδιών του άλμπουμ έγιναν στο Λονδίνο, στην Πράγα, στο Μονακό και στη Νότια Γαλλία κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Σε αυτό αναμένεται να περιλαμβάνονται και τα τραγούδια που ηχογράφισε για τις ταινίες Τζέιμς Μποντ. Το τελευταίο της άλμπουμ ήταν το Hello Like Before, που κυκλοφόρησε από τη δισκογραφική εταιρεία RCA, το 2014. Η Μπάσεϊ γεννήθηκε στο Τάιγκερ Μπέι της Ουαλίας και άρχισε να τραγουδάει σε παμπ του Κάρντιφ σε πολύ μικρή ηλικία, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε εργοστάσιο. Το 1959 έγινε η πρώτη Ουαλή τραγουδίστρια που τραγούδι της πήγε στο Νο1 των τσαρτ του Ηνωμένου Βασιλείου.

