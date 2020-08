ΣΥΡΙΖΑ για ΑΟΖ: Κουμουνδούρου και… Τουρκία αντιδρούν στη συμφωνία με Αίγυπτο

ΣΥΡΙΖΑ για ΑΟΖ: Για άρον-άρον συμφωνία που δεν αντιμετωπίζει την τουρκική επιθετικότητα αλλά δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα για τα εθνικά μας συμφέροντα, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ στον απόηχο της συμφωνίας Αθήνας – Καΐρου για καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και καιρό έχει υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει την σύναψη του παράνομου μνημονίου Τουρκίας – Σαράτζ στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και όχι συνάπτοντας μια συμφωνία άρον – άρον με την Αίγυπτο που δημιουργεί επικίνδυνα προηγούμενα για τις εθνικές μας θέσεις».

«Ειδικά δε καθώς η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της τη δυνατότητα επέκτασης των χωρικών υδάτων νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και διεκδίκησης ισχυρών ευρωπαϊκών κυρώσεων έναντι της παραβίασης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας» προσθέτει. «Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαρρέονται από κυβερνητικές πηγές, με τη συμφωνία που υπεγράφη, η κυβέρνηση βιάστηκε να αποδεχθεί μειωμένη επήρεια για την Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί του Αιγαίου, αλλά και να κάνει αποδεκτή τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΖ της Ρόδου» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας άμεση ενημέρωση για την περαιτέρω αξιολόγηση της συμφωνίας.

«Εάν ο κ. Μητσοτάκης είχε δεχθεί την πρότασή μας για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, με σκοπό την χάραξη ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής, τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης θα ήταν πολύ καλύτερα. Περιμένουμε άμεση ενημέρωση για την περαιτέρω αξιολόγηση της συμφωνίας».

Συμφωνία για ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου:Τα επόμενα βήματα της Αθήνας

Απειλές από την Άγκυρα

Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκίας μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την ΑΟΖ Ελλάδας – Αιγύπτου. Η Τουρκία ανέβασε τους τόνους απειλώντας πως “η συμφωνία είναι για εμάς ανύπαρκτη. Θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι”. “Η συμφωνία είναι για εμάς ανύπαρκτη. Θα το αποδείξουμε και στο μέτωπο και στο τραπέζι. Βρίσκεται εντός της υφαλοκρηπίδας μας. Δεν θα επιτρέψουμε καμία δραστηριότητα μέσα στην περιοχή αυτή” αναφέρει στην πρώτη της αντίδραση η Άγκυρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών “δεν υπάρχει θαλάσσιο σύνορο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Για την Τουρκία είναι ανύπαρκτη η δήθεν συμφωνία καθορισμού περιοχών θαλάσσιας ευθύνης που ανακοινώθηκε πως υπεγράφη σήμερα. Αυτή η άποψη μας να γίνει γνωστή και στο μέτωπο και στο τραπέζι”.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η περιοχή ευθύνης “βρίσκεται εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας που έχει δηλωθεί στα Ηνωμένα Έθνη. Η Αίγυπτος που απεμπόλησε περιοχή 11.500 τετρ. Χιλιομέτρων με τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση το 2003 τώρα με την δήθεν συμφωνία που υπέγραψε με την Ελλάδα χάνει περιοχές θαλάσσιες ευθύνης. Με τη συμφωνία αυτή επιχειρείται να σφετεριστούν και τα δικαιώματα της Λιβύης.

Η Τουρκία στην συγκεκριμένη περιοχή δεν θα επιτρέψει καμία δραστηριότητα, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως θα υποστηρίξει με αποφασιστικότητα τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα της στην ανατολική Μεσόγειο όπως κι αυτά των Τουρκοκυπρίων”.

Τουρκική ΝAVTEX: Ασκήσεις ανάμεσα σε Ρόδο-Καστελόριζο

Με NAVTEX απάντησε η Τουρκία στην υπογραφή της συμφωνίας οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Συγκεκριμένα η υδρογραφική και ωκεανογραφική υπηρεσία της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με την οποία γνωστοποιείται η διεξαγωγή ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Ρόδο και Καστελόριζο.

Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί 10-11 Αυγούστου.

Αναλυτικά η NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1016/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 10 – 11 AUG 20 FROM 0500Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 111700Z AUG 20.