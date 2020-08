Χατζηβασιλείου OPEN: Η νέα τηλεοπτική στέγη της παρουσιάστριας

Χατζηβασιλείου OPEN: Η Βίκυ Χατζηβασιλείου εντάσσεται στο δυναμικό του OPEN. Σύμφωνα με ανακοίνωση του καναλιού, «η αγαπημένη παρουσιάστρια, που εδώ και χρόνια εμπιστεύεται το τηλεοπτικό κοινό για να μοιράζεται τις πιο προσωπικές του στιγμές, έρχεται να ενισχύσει το prime time του OPEN με μια νέα εκπομπή με δυνατές ιστορίες, συναίσθημα και συγκίνηση. Το OPEN καλωσορίζει τη Βίκυ Χατζηβασιλείου και της εύχεται κάθε επιτυχία». Πιο συγκεκριμένα σήμερα (7/8), ο σταθμός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλωσόρισε την παρουσιάστρια και παράλληλα γνωστοποίησε στο τηλεοπτικό κοινό πως αναλαμβάνει εκπομπή στην prime time.

Από κει και πέρα να αναφέρουμε ότι η παρουσιάστρια λίγο μετά το τέλος του Just the 2 of us αποφάσισε να ξεκουραστεί και να απολαύσει ξέγνοιαστες διακοπές στην Σαντορίνη. Η όμορφη παρουσιάστρια εθεάθη στο Wet Stories στον Περίβολο, όπου και έκανε τις βουτιές της κάτω από τον καυτό καλοκαιρινό ήλιο. Η ίδια επέλεξε ένα ολόσωμο animal print μαγιό, που κολάκευε το καλλίγραμμο και καλογυμνασμένο της σώμα και σίγουρα κατάφερε να τραβήξει πάνω της όλα τα βλέμματα.

