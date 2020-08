Αεροσκάφος Ινδία: Συντριβή με τουλάχιστον 15 νεκρούς

Αεροσκάφος Ινδία: Αεροσκάφος της Air India συνετρίβη στο αεροδρόμιο Calicut στην Ινδία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του αεροσκάφους βρίσκονταν 191 επιβάτες. Το αεροπλάνο φέρεται να ξέφυγε από τον αεροδιάδρομο κατά τη διαδικασία προσγείωσης και να έπεσε σε κοιλάδα βάθους 35 μέτρων. Μετά τη συντριβή το αεροπλάνο κόπηκε στα δύο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος είναι νεκρός, ενώ ο συγκυβερνήτης του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μεταδίδει το AFP, 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και αστυνομία.

Πλήθος αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης προβάλλουν σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή της συντριβής, στις οποίες αποτυπώνεται ο τρόμος, ενώ ακούγονται φωνές. Τα βίντεο που κυκλοφορούν κόβουν την ανάσα, καθώς δείχουν το αεροσκάφος «κομμένο» στα δύο.

#AirIndiaExpress Crash | What we know so far

▪️ 2 Dead, 35 injured after plane falls into a vally, breaks into 2 pieces

▪️ Incident happened amid heavy rainfall

▪️ Rescue operations underway

MORE: https://t.co/egL2hsitii pic.twitter.com/nBXBREqmce

— RT (@RT_com) August 7, 2020