Βηρυτός – Λίβανος έκρηξη: Συγκλονίζει βίντεο με έγκυο που ετοιμάζεται να γεννήσει

Βηρυτός – Λίβανος έκρηξη: Ένα ακόμα συγκλονιστικό βίντεο έρχεται από τη Βηρυτό με μια έγκυο γυναίκα να είναι έτοιμη να γεννήσει τη στιγμή της έκρηξης που άφησε πίσω της περισσότερους από 130 ανθρώπους νεκρούς χιλιάδες τραυματίες και μια πόλη ισοπεδωμένη. Όπως θα δείτε και εσείς στο βίντεο, η γυναίκα είναι στο κρεβάτι τοκετού έχοντας γύρω της τη γιατρό της και άλλα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St George της Βηρυτού. Ο σύζυγος της γυναίκας απαθανατίζει τη στιγμή που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αποτελούσε μια πολύ σημαντική και γλυκιά ανάμνηση.

Δεν ήταν όμως έτσι καθώς δευτερόλεπτα αργότερα σημειώνεται η έκρηξη με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν στιγμές πανικού. Τα τζάμια ακριβώς πίσω από το κρεβάτι που γεννάει η γυναίκα σπάνε από την έκρηξη και το δωμάτιο γεμίζει χαλάσματα. Φωνές ακούγονται από το βίντεο ενώ ο πατέρας κλείνει μετά από λίγο την κάμερα. Όπως μεταδίδει το BBC, ρεπόρτερ του οποίου έφερε το συγκλονιστικό βίντεο στη δημοσιότητα δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανένας από τους παρευρισκομένους στο δωμάτιο με τη μητέρα και το νεογέννητο αγοράκι τους να χαίρουν άκρας υγείας. Δείτε και εσείς τη συγκλονιστική στιγμή της έκρηξης μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου όπου γεννούσε η γυναίκα.

This is that moment. A warning, the following video captures the impact of the blast and it is distressing. St George University Hospital is located just a couple of kilometres away from the epicentre of the blast. pic.twitter.com/8oSJpXKiJm

— Freya Cole (@freya_cole) August 5, 2020