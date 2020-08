Αγιά Σοφιά: Πένθος και ύβρις για τον θάνατο του μουεζίνη

Αγιά Σοφιά: Σε τουλάχιστον τέσσερις (τουρκικά, ελληνικά, ρωσικά και γερμανικά) αναμεταδόθηκε η είδηση του θανάτου του μουεζίνη της Αγιά Σοφιάς Οσμάν Ασλάν την περασμένη Κυριακή μέσα στον ναό, προκαλώντας αίσθηση στους χρήστες του διαδικτύου. Ειδικά στο Twitter έγινε χαμός, με τα σχόλια να περιλαμβάνουν από εκφράσεις πένθους μέχρι σύνδεση του συμβάντος με την αρχαιοελληνική έννοια της ύβρεως. Η αρχική είδηση βέβαια μεταδόθηκε από τη Yenisafak, που γνωστοποίηση ότι ο μουεζίνης της Αγιά Σοφιάς έχασε τη ζωή του στις 2 Αυγούστου και εξαιτίας καρδιακής προσβολής.

Ο Οσμάν Ασλάν έγινε γνωστός στην Τουρκία, καθώς υπηρετούσε στην Αγία Σοφία σε εθελοντική βάση από την απαρχή της μετατροπής της σε τζαμί, ενημερώνοντας τους μουσουλμάνους για τα μέτρα προστασίας εντός του ναού από τον κορονοϊό. Εξού και η φωτογραφία του μέσα από την Αγιά Σοφιά, όπου υπηρετεί φορώντας την μάσκα μιας χρήσης, ενώ ήταν αυτός, ο οποίος καλούσε από τους μιναρέδες της τους χιλιάδες μουσουλμάνους σε προσευχή ακόμη και την περίοδο της πανδημίας.

Ayasofya-i Kebîr Camii Şerîfi'nde gönüllü rehberlik hizmeti sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Kağıthane İlçemiz Uhud Camii Müezzin-Kayyım'ı Osman Aslan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/kfj7OiPTAF — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) August 4, 2020

Αγιά Σοφιά: Η άνοδος του Ασλάν

Η άνοδος, ωστόσο, του Οσμάν Ασλάν στην θρησκευτική ιεραρχία της Τουρκίας δεν ήταν πρόσφατη. Ο Ασλάν έχαιρε της απολύτου εμπιστοσύνης του Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της πανίσχυρης Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων της γειτονικής χώρας, ο οποίος και ηγήθηκε με τη σειρά του της ισλαμικής τελετής παρουσία του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν δύο εβδομάδες. Οι ιερωμένοι, άλλωστε, που πήραν μέρος στην προσευχή ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα, συνολικά 3 ιμάμηδες και 5 μουεζίνηδες, αποδεικνύοντας από τον «σφιχτό» αριθμό, την ισχύ του Ασλάν στη μουσουλμανική κοινότητα της Τουρκίας.

Υπ’ αυτήν έννοια εξηγείται και η έκταση που έλαβε η απώλεια του Οσμάν Ασλάν, αφού έτυχε μεγάλης ειδησεογραφικής κάλυψης, την ώρα που την οικογένεια του εκλιπόντος συλλυπήθηκε προσωπικά ο Πρόεδρος Ερντογάν. Επιπλέον, ο Μουφτής της Κωνσταντινούπολης, Μεχμέτ Εμίν Μάσα προσευχήθηκε για την μνήμη του Ασλάν στο Κεντρικό Τζαμί του Σουλταγκάζι Σουλτάντσιφτζιγ και ακολούθως η σωρός του μεταφέρθηκε για να ταφεί στη ιδιαίτερη πατρίδα του, το Σιίρτ Τίλο, στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Bugün Ayasofya Camii’ndeki nöbet esnasında Kağıthane Müftülüğü ekibinden Nurtepe Uhud Camii Müezzini Osman Aslan hocamız kalp krizi geçirerek vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/vKy4BuUbk2 — İstanbul Camileri (@camiistan) August 2, 2020

Φόρος τιμής στον Ασλάν

Αποτίωντας φόρο τιμής από την πρώτη στιγμή, την ανακοίνωση της απώλειας του Ασλάν έκανε ο ίδιος ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter σύμφωνα με τη Yenisafak, αναφέροντας σχετικά: «Ευχόμαστε έλεος από τον Θεό στην οικογένεια και τους συγγενείς του Τεμένους Uhud, του Muezzin-Kayyum, που πέθανε κατά τη διάρκεια της εθελοντικής υπηρεσίας καθοδήγησης στην Αγία Σοφία, λόγω καρδιακής προσβολής».

Τα σχόλια των χρηστών

Τη σκυτάλη από το συλλυπητήριο tweet του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης έλαβαν δεκάδες χιλιάδες χρήστες, σχολιάζοντας ποικιλοτρόπως και με βάση διαφορετικές χώρες την είδηση, σε ένα ψηφιακό φάσμα που εκτείνεται από ειλικρινείς εκφράσεις πένθους μέχρι συνειρμούς για το τέλος του μουεζίνη μέσα στην Αγιά Σοφιά και τη χρονική στιγμή που αυτό συνέβη, συνδέοντας το συμβάν με την… μεταφυσική και την αρχαιοελληνική «ύβρι». Δεν είναι λίγοι, μάλιστα και όσοι ερμήνευσαν το χαμό του Ασλάν ένα «σημάδι από το θεό» για την μετατροπή του ναού, από μουσείο σε τζαμί, περιμένοντας για το επόμενο σημάδι.

koronavirüs tedbirlerine uyulmasını sağlamak üzere gönüllü rehberlik hizmeti görevini yürüten Kağıthane Müftülüğü Uhud Camii Müezzini Osman Aslan, 2 Ağustos Pazar günü gönüllü rehberlik hizmetinde bulunduğu Ayasofya Camii'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. pic.twitter.com/UWKS51Mk53 — Tivitir_HizmetkariAk 🇹🇷 (@serifiyim_23) August 4, 2020

İstanbul Valiliğinden Osman Aslan mesajı https://t.co/aSfgvHCitw pic.twitter.com/WXNaejJZo1 — Yeni Akit Gazetesi (@yeniakit) August 4, 2020

Ayasofya Camii'nde gönüllü rehberlik yaptığı sırada kalp krizi geçiren müezzin-kayyımı Osman Aslan hayatını kaybetti.

Allah rahmet eylesin. pic.twitter.com/8XkleDqMx3 — ﷽ Sinan AKBABA 🟢🇹🇷 (@Sinan_Akbaba1) August 5, 2020

#BREAKING: The blasphemous muezzin of #HagiaSophia is dead! Muezzin Osman Aslan died suddenly of a heart attack in Hagia Sophia on Sunday, August 2, 2020 AD, a few days after the insulting conversion of Hagia Sophia into an Islamic mosque! pic.twitter.com/S4wmkmlu98 — Alert Channel (@AlertChannel) August 5, 2020

AYASOFYA CAMİİ KEBİRDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU VEFAT EDEN OSMAN ASLAN HEMŞERİMİZDİ https://t.co/dhCGG8iNWv pic.twitter.com/J33vGelDPq — Kanal56 TV (@kanal_56) August 4, 2020

muezzin Osman Aslan denigrated the holy place of Hagia Sofia. A week later he died in the church. Hope in his last breaths he sought forgiveness from the god his house has blasphemed by denigrating it. #Ἁγία_Σοφία #aya_sofya #turkey #ayasofya #ἉγίαΣοφία — Metastasia (@Constan58379010) August 5, 2020

#AyasofyaCamii Müezzini Osman Aslan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gönüllü olarak müezzinlik yapıyor, hiçbir ücret almıyordu… Mekânın cennet olsun İnşaallah güzel insan

Efendimize komşu olasın🤲🏻😞🇹🇷#AyasofyaiKebirCamiiSerifi pic.twitter.com/njM9IShlbd — 34Gullerevurgun (@gullerevurgun4) August 5, 2020

#BREAKING: The blasphemous muezzin of #HagiaSophia is dead! Muezzin Osman Aslan died suddenly of a heart attack in Hagia Sophia on Sunday, August 2, 2020 AD, a few days after the insulting conversion of Hagia Sophia into an Islamic mosque! pic.twitter.com/S4wmkmlu98 — Alert Channel (@AlertChannel) August 5, 2020

Δείτε ακόμη