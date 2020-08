Βηρυτός έκρηξη τώρα: 10 νεκροί, αμέτρητοι τραυματίες, χάος

Βηρυτός έκρηξη τώρα: Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν μετά από ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Βηρυτό και ακούστηκαν ως την Κύπρο. Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων, όπως μεταδίδει το CNN, η έκρηξη πραγματοποιήθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών κοντά στο λιμάνι. Η ανταποκρίτρια του France 24, Leila Molana-Allen, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όλα είναι «καλυμμένα με αίμα και σπασμένα γυαλιά».

Σύμφωνα με την «Daily Mail», που επικαλείται λιβανέζικα μέσα, άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια και πολλοί έχουν τραυματιστεί. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV. Από την πλευρά του, ο Ερυθρός Σταυρός αναφέρει ότι υπάρχουν πάνω από 100 τραυματίες.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν υλικές ζημιές, με κτίρια να καταστρέφονται. Όπως μεταδίδει το CNN, σπίτια και κτίρια που βρίσκονται 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη έχουν υποστεί ζημιές.

Οι εικόνες μετά την έκρηξη σοκάρουν, καθώς, όπως αποτυπώνεται στον φακό, δεν έμεινε τίποτα όρθιο.

Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη “εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα”.

Βηρυτός έκρηξη τώρα: Χάος

“Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυώροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο”, είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. “Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος”, είπε.

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική. Στις εικόνες που μεταδίδουν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι, διακρίνονται άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, καλυμμένοι από αίματα.

