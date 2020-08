Επιστροφή Τσιόδρα: Το Twitter πήρε “φωτιά”

Επιστροφή Τσιόδρα: Χαμός επικράτησε στα social media με την ανακοίνωση επιστροφής του Σωτήρη Τσιόδρα στην ενημέρωση για τον κορονοϊό. Πιο συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για την COVID-19, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας, θα ενημερώσουν για τις εξελίξεις με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν, στις 18:00, στο υπουργείο Υγείας.

Φυσικά, οι χρήστες στο Twitter πήραν «φωτιά» με την παραπάνω είδηση.

#Τσιοδρας…The return of the KING…the legend is back…sold out, sorry…

— mitsimitsi (@AthForthnet) August 4, 2020