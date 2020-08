Μάσκες στα γραφεία: Τι ισχύει, πού θα τη φοράμε υποχρεωτικά από σήμερα

Μάσκες στα γραφεία: Σε υποχρεωτικό μέτρο προστασίας ενάντια στον κορωνοϊό σχεδόν σε όλους τους κλειστούς χώρους καθίσταται πλέον η μάσκα, μετά την σταθερή ανοδική πορεία στον αριθμό των κρουσμάτων που καταγράφονται στη χώρα. Ήδη, από το Σάββατο, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 3162/31.7.2020) η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της επικράτειας. Σύμφωνα με την απόφαση το μέτρο τίθεται σε ισχύ από το Σάββατο 1 Αυγούστου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές έχουν ξεκινήσει σαφάρι ελέγχων σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και έτσι το Σάββατο 1 Αυγούστου βεβαιώθηκαν συνολικά 333 παραβάσεις από τις οποίες οι 311 αφορούσαν σε μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 150 ευρώ για τους παραβάτες.

Μάσκα σχεδόν παντού

Κυβέρνηση και αρχές τονίζουν με κάθε ευκαιρία τη σημασία της χρήσης μάσκας στους κλειστούς χώρους. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για τον κορωνοϊό από την κυβέρνηση προχώρησε σε μία συμβολική κίνηση, αλλάζοντας την εικόνα προφίλ σε όλους τους λογαριασμούς του στα social media.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Παρασκευής ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που τίθενται σε ισχύ ανάμεσα στα οποία η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών.

Εξαδάκτυλος: Μάσκα ακόμη και στα γραφεία που δεν εξυπηρετούν κοινό

Αναλυτικά ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι έπειτα από σχετική πρόταση και συνεννόηση με την επιτροπή των εμπειρογνωμόνων αποφασίστηκαν τα εξής:

Από 1/8 έως και 31/8 είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, εκτός των χώρων εστίασης και ιατρικών εξαιρέσεων, για άτομα π.χ. με αναπνευστικά προβλήματα ή παιδιά κάτω των 3 ετών.

Επίσης, έως τις 15/8 ισχύει η αναστολή επισκεπτηρίων σε κέντρα φιλοξενίας ηλικιωμένων, π.χ. γηροκομεία, σε δομές ευάλωτων ομάδων -άστεγοι, πρόσφυγες- και σε νοσοκομεία. Επιπλέον, όσον αφορά τα νοσοκομεία, όπου κρίνεται αναγκαίο δύναται να υπάρχει ένας συνοδός για τον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού, πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγυαλγία, ρινική καταρροή. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.

Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες έως τις 15/8.

Ακόμα, από Δευτέρα 3/8 έως 15/8 θεσπίζεται όριο 100 ατόμων σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, με τήρηση όλων των υφισταμένων υγειονομικών κανόνων.

Επίσης, από Δευτέρα 3/8 έως Κυριακή 9/8, για μία εβδομάδα, υπάρχει ρητή απαγόρευση όρθιων πελατών σε όλα τα νυχτερινά κέντρα, μπαρ, κλαμπ, κέντρα ζωντανής μουσικής, μπαρ-εστιατόρια, καφέ-μπαρ, με δυνατότητα μετατροπής χρήσης σε καταστήματα με τραπεζοκαθίσματα. Επιπλέον, παρατείνεται η απαγόρευση πανηγυριών και άλλων δημόσιων ανοιχτών εκδηλώσεων έως τις 31/8.

Παρατείνονται τα μέτρα τήρησης των αποστάσεων στις παραλίες έως τις 31/8, παρατείνονται έως τις 31/8 τα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία. Παράταση έως τις 31/8 υφίσταται και για τα μέτρα προστασίας στα ΚΥΤ. Εως τις 31/8 παρατείνεται και η γενική απόφαση για κανόνες τήρησης αποστάσεων. Επιπλέον, παρατείνεται μέχρι τις 15/8 η αναστολή αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.

Έως τις 15/8 παρατείνεται επίσης η απόφαση για τις χερσαίες συνδέσεις σε συνοριακά σημεία εισόδου αρνητικού PCR τεστ 72 ωρών για Προμαχώνα, καθώς και η απόφαση για αρνητικό τεστ PCR 72 ωρών για τους προερχομένους αεροπορικώς από Βουλγαρία, Ρουμανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τέλος, από 1/8 έως 15/8 υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας και στους εξωτερικούς χώρους, όταν δεν είναι εφικτή η τήρηση αποστάσεων.

Σε ποιους χώρους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας

Αναλυτικά η απόφαση για την υποχρεωτική χρήση μάσκας προβλέπει την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθροισης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τον πίνακα (ΚΑΔ):

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.41

-Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.42

-Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.43

-Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα /47.51

-Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.52

-Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.53

-Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.54

-Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.59

-Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.61

-Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.62

-Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.63

-Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.64

-Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.65

-Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.71

-Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.72

-Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.75

-Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76

-Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.77

-Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα/47.19

-Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.78

-Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα/47.79

-Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών των κινηματογράφων δωδεκάμηνης λειτουργίας (κλειστού τύπου)/59.14

-Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/91.01

-Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών/77.21

-Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/77.22

-Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης/77.29

-Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής / 96.02

-Υπηρεσίες διαιτολογίας/96.04.10.01

-Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων /96.04.10.02

-Υπηρεσίες μασάζ/96.04.10.05

-Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες/96.04.10.06

-Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/96.09.19.06

-Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/96.09.19.09

-Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing)/96.09.19.17

-Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

-Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops in a shop)

-Καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου (do it yourself and home improvement) που πωλούν βιομηχανικά είδη (χρώματα, σιδερικά, ξυλουργικά, ηλεκτρολογικά, έπιπλα, υγιεινής, κήπου, εργαλείων, διακόσμησης κ.λπ.)

-Μεμονωμένες επιχειρήσεις/καταστήματα με οριοθετημένο ή μη οριοθετημένο χώρο έκθεσης, εντός εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets)

-Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων/92.00

-Επιχειρήσεις τροφίμων όπως υπεραγορές (σουπερ μάρκετ), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία κ.λπ.

-Φαρμακεία

-Χώροι γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων) όταν υπάρχει επαφή με το κοινό

-Ανελκυστήρες

Εξαιρέσεις

Σημειώνεται ότι για τις δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής εξαιρείται η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τον πελάτη, όταν πραγματοποιείται τοπική περιποίηση στο πρόσωπο.

Επίσης, από την υποχρέωση εξαιρούνται α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών ετών.

Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους θρησκευτικής λατρείας

Στους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησιών, ευκτηρίων οίκων, τεμενών και συναγωγών), κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της επικράτειας, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τόσο κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, όσο και κατά την προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προσευχή.

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι θρησκευτικοί λειτουργοί κατά την τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που συμμετέχει σε αυτές, όπως ιεροψάλτες.

Τα προσωρινά μέτρα στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.43195 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β’ 2775), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ ίδιο είναι το ύψος του προστίμου και για τα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες.