Ρίτα Όρα – Γαβράς: Ζευγάρι με τον γιο του σκηνοθέτη η διάσημη τραγουδίστρια

Ρίτα Όρα – Γαβράς: Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η διάσημη ποπ τραγουδίστρια Ρίτα Όρα, έχοντας στον πλευρό της τον Έλληνα σύντροφό της. Πρόκειται για τον ελληνογαλλικής καταγωγής Ρομέν Γαβρά, γιο του πολύ γνωστού σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά, με τον οποίο είναι ερωτευμένη και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, βλέπουμε το ζευγάρι να περνά ανέμελες και χαλαρές στιγμές καθώς κολυμπά στα νερά του ισπανικού νησιού Φορμεντέρα.

Τα βρετανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για έναν δυνατό έρωτα, που όμως η Ρίτα Όρα και ο Ρομέν Γαβράς θέλουν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποιος είναι ο Ρομέν Γαβράς

Ο Ρομέν Γαβράς, γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1981 στο Παρίσι. Ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Μητέρα του είναι η Γαλλίδα παραγωγός ταινιών Μισέλ Γαβρά, ενώ έχει άλλα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, τον Αλέξανδρο και την Τζούλι. Είναι πιο γνωστός στο εξωτερικό για τη σκηνοθεσία του αμφιλεγόμενου βίντεο της Μ.Ι.Α., “Born Free” και του βίντεο κλιπ του Kanye West για το “No Church in the Wild”.

Οι ταινίες και τα μουσικά του βίντεο συχνά απεικονίζουν ένα σκληρό σκηνικό σε συνδυασμό με ένα συναρπαστικό, υψηλής ενέργειας περιεχόμενο. Ο 39χρονος Ρομέν Γαβράς κέρδισε δύο βραβεία VMA το 2012 στις κατηγορίες Best Cinematography and Best Direction, και τα δύο για το βίντεο “Bad Girls” που σκηνοθέτησε για τη M.I.A. Το 1995, ο Ρομέν Γαβράς συνέστησε την καλλιτεχνική κολεκτίβα, Kourtrajmé, με τον Kim Chapiron.