Έντονα χείλη: Ανακάλυψε τα πιο must καλοκαιρινά κραγιόν

Έντονα χείλη: Τα έντονα, ζωηρά και λαμπερά χρώματα είναι αδιαμφισβήτητα από τις πιο must επιλογές και αυτό το καλοκαίρι, καθώς επιστρέφουν και φέτος στο καλοκαιρινό μακιγιάζ, ανεβάζοντας τη διάθεση. Πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν είναι οι colorful συνδυασμοί για τα μάτια, ενώ οι ζωντανοί τόνοι στα χείλη δε θα λείπουν ούτε φέτος από την καλοκαιρινή παλέτα. Επομένως, το κoραλί κραγιόν βρίσκεται και πάλι πρώτο στις προτιμήσεις των sunkissed make up looks, αφού ταιριάζει απόλυτα με την ηλιοκαμένη όψη του προσώπου.

Τα κοραλί χείλη προσδίδουν ζωντάνια στο βραδινό μακιγιάζ και αναδεικνύουν τη θηλυκότητα. Οι δροσερές αποχρώσεις του, συνδυάζονται άφοβα τόσο με ένα πιο natural make up, όσο και με smokey eyes, για εμφανίσεις που πραγματικά δεν περνούν απαρατήρητες. Είτε glossy, είτε ματ, είτε sheer, το κoραλί κραγιόν είναι must και δεν πρέπει να λείπει από το καλοκαιρινό νεσεσέρ. Δώσε επίσης όγκο στα χείλη σου με τον πιο εύκολο τρόπο. Κάνε το περίγραμμα με ένα μολύβι χειλιών ακριβώς εκεί που τελειώνει η γραμμή των χειλιών σου και πρόσθεσε λίγο γκλος στη μέση του κάτω χείλους, ενώ πριν βάλεις το κραγιόν πέρασε στα χείλη σου μια στρώση μολύβι χειλιών. Με τον τρόπο αυτό το κραγιόν κρατάει περισσότερο.

