Τραμπ αναβολή εκλογών: Για νοθεία κάνει λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τραμπ αναβολή εκλογών: Σαν βόμβα έπεσε η είδηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά την αναβολή των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει μέσω ανάρτησής του στο Twitter ότι έχει στοιχεία πως θα γίνει νοθεία στην επιστολική ψήφο. “Με την πανεθνική επιστολική ψήφο (όχι ψήφο απουσίας, που είναι καλή), το 2020 θα σημαδευτεί ως η χρονιά των πιο ανακριβών και απατηλών εκλογών στην ιστορία. Θα είναι μεγάλη ντροπή για τις ΗΠΑ. Μήπως να αναβάλουμε τις εκλογές ώσπου οι άνθρωποι να μπορούν σωστά, με ασφάλεια να ψηφίσουν;” διερωτάται στην ανάρτησή του ο ένοικος του Λευκού Οίκου στο μήνυμά του.

Τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε πολιτείες-κλειδιά, ο αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζο Μπάιντεν προηγείται, όμως αρκετοί πολιτολόγοι επιμένουν να θυμίζουν πως ακόμη είναι πολύ νωρίς και η μάχη ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο αμφίρροπη. Ο Τραμπ, που όπως ανέμεναν αρκετοί αναλυτές βασίζει μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας του στην καλλιέργεια κλίματος φόβου, διατείνεται πως οι Δημοκρατικοί έχουν σκοπό να υπονομεύσουν τον νόμο και την τάξη, να επιβάλλουν στις ΗΠΑ τον σοσιαλισμό, κι αναφέρεται συχνά στη Βενεζουέλα και την κρίση που διέρχεται η λατινοαμερικάνικη χώρα.

«Θέλουν να σβήσουν κάθε ίχνος της θρησκείας από τη δημόσια ζωή. Θέλουν να κάνουν ιδεολογική κατήχηση στα παιδιά μας, να κόψουν τη χρηματοδότηση στην αστυνομία, να καταργήσουν τα προάστια, να προκαλέσουν ταραχές, να αφήσουν κάθε πόλη στο έλεος της ριζοσπαστικής αριστεράς», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020