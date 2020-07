Ερντογάν Αιγαίο: Συνεχίζει τις απειλές ο Τούρκος Πρόεδρος

Ερντογάν Αιγαίο: Τελειωμό δεν έχουν οι προκλήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος όπως μεταδίδει το Anadolu, τονίζει ότι η Τουρκία θα προστατεύσει τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως έκανε και με την Αγία Σοφία. «Θα συνεχίσουμε έως τέλους να προστατεύουμε τα δικαιώματά μας στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο» ανέφερε χαρακτηριστικά, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης το πρακτορείο.

Ακόμα, δεν παρέλειψε, να απειλήσει με «χρήση όλων των κυριαρχικών δικαιωμάτων», επικαλούμενος ως παράδειγμα το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. «Δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, όπως κάναμε με το Μεγάλο Τέμενος της Αγίας Σοφίας, το οποίο άνοιξε ξανά ως τζαμί» τόνισε, χαρακτηριστικά. Αναφορά έκανε και στις ευρύτερες εξελίξεις της Μεσογείου, διαμηνύοντας ότι «η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες σε Ιράκ, Συρία και Λιβύη, προκειμένου να διασφαλίσει τη νίκη μας και τη νίκη των συμμάχων μας».

#BREAKING 'We will not hesitate to use our sovereign rights as in example of Hagia Sophia Grand Mosque, which we reopened for worship,' says Erdogan

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 30, 2020