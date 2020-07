Κοινότητα Ελλήνων Κωνσταντινούπολη: Η τουρκική κυβέρνηση ανέβασε βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους

Κοινότητα Ελλήνων Κωνσταντινούπολη: Ένα βίντεο διάρκειας πεντέμισι λεπτών, ανέβασε η διεύθυνση Επικοινωνίας της κυβέρνησης της Τουρκίας, για την ζωή των κοινοτήτων Ελλήνων, Εβραίων και Αρμενίων στην Κωνσταντινούπολη. Το βίντεο αυτό που ανάρτησε στα σόσιαλ και το πρακτορείο Anadolu, έχει ως στόχο από πλευράς Τουρκίας, να αναδείξει το πως οι κοινότητες αυτές «ζουν αρμονικά με τους Τούρκους μουσουλμάνους στην Κωνσταντινούπολη», όπως αναφέρει η κυβέρνηση. Μετά τις αντιδράσεις για την Αγία Σοφία και την ένταση στο Αιγαίο, η Τουρκία φαίνεται πως κάνει άλλη μία απόπειρα να αποκλιμακώσει την ένταση που έχει προκληθεί με την Αθήνα, παρουσιάζοντας αυτό το βίντεο.

Στο βίντεο μιλούν μία φοιτήτρια, που περιγράφει το πως κάνει συντροφιά με ανθρώπους άλλων θρησκειών, ενώ κάνει δηλώσεις και ο αρχιμανδρίτης Αγαθάγγελος Σίσκος, αρχειοφύλακας του ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου του Φενέρ, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι στα επτά χρόνια που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, νοιώθει «εξοικειωμένος με τον λαό, παρά τις διαφορές που έχουμε».

Turkey's Communication Directorate shared a video on social media Tuesday that showed Jewish, Greek, Armenian and Assyrian communities living together with Muslim Turks in Istanbul pic.twitter.com/xCdZs2sDua

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) July 28, 2020