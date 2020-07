Χρανιώτης Αβασκαντήρα: Βραδινή έξοδο για το ερωτευμένο ζευγάρι

View this post on Instagram

Πρωτίστως το παιδί δεν πρέπει να μπερδεύεται,πρέπει ξεκάθαρα να γνωρίζει ποιος είναι ο μπαμπάς και ποια η μαμά.Συμφωνούμε σ αυτό??? #mama #mom #mather #mother #weirdmother