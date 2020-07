Αγιά Σοφιά Τούρκοι: Υβριστικά συνθήματα των “Γκρίζων Λύκων” κατά της Ελλάδας

Αγιά Σοφιά Τούρκοι: Υβριστικά συνθήματα εναντίον της Ελλάδας φώναξαν νεαροί “Γκρίζων Λύκων” που μαζεύτηκαν έξω από την Αγιά Σοφιά κατά τη διάρκεια της πρώτης μουσουλμανικής προσευχής, συνέπεια της προκλητικής απόφασης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι οπαδοί των Γκρίζων Λύκων, κρατούσαν σημαίες του Εθνικιστικού Κόμματος MHP και εκτός από το σήμα των Γκρίζων Λύκων έκαναν και το σήμα της Rabia που δανείστηκαν από την Μουσουλμανική Αδελφότητα της Αιγύπτου. Το βίντεο ανέβασε στο twitter o εξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπτουλάχ Μποσγκούρντ.

This is the youth #Erdogan & his allies have been raising for some time in #Turkey.

Before official Friday praying today in #HagiaSophia, a crowd chanting anti-#Greece slogans, making fascist #Graywolf sign along with Rabia borrowed from #Egypt Muslim Brotherhood. pic.twitter.com/oMSNXAGCjS

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 24, 2020