Αγιά Σοφιά σήμερα: Τζαμί, 86 χρόνια μετά – Το σόου που ετοιμάζει ο Ερντογάν

Αγιά Σοφιά σήμερα: Μετά από 86 χρόνια, η Αγία Σοφία θα λειτουργήσει σήμερα στις 10 το πρωί ως τζαμί. Οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν χθες τις πρόβες τους και όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, τα πάντα είναι έτοιμα για την «φιέστα» που έχει στήσει ο Ερντογάν, για την μουσουλμανική προσευχή στο ιστορικό ορθόδοξο μνημείο. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στην γείτονα χώρα, από το πρωί αναμένονται περίπου 1.500 άτομα για προσευχή, αλλά η είσοδος θα γίνεται κάτω από συγκεκριμένα μέτρα, λόγω της διασποράς του κορωνοϊού. «Ζητούμε από τους πολίτες μας να φέρουν μαζί τους 4 πράγματα όταν θα έρθουν στην Αγία Σοφία. Μάσκα, χαλί προσευχής, υπομονή και κατανόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά για την σημερινή φιέστα των Τούρκων, ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γερλικαγιά.

Εδώ και μέρες ξεκίνησαν οι εργασίες εντός του χώρου του ιστορικού μνημείου της Αγίας Σοφίας. Από νωρίς στήθηκαν τα τιρκουάζ χαλιά στο μαρμάρινο πάτωμα του Ναού, ενώ προκειμένου να μην φαίνονται τα χριστιανικά ψηφιδωτά, αποφασίστηκε να τοποθετηθούν κουρτίνες οι οποίες θα τα κρύβουν. «Οι λεπτομέρειες του συστήματος κουρτίνας που θα χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο των τοιχογραφιών και των ψηφιδωτών έχουν αρχίσει να γίνονται σαφείς. Αποφασίστηκε να κλείσουν οι τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά με ένα σύστημα “κουρτίνας πανιού”, παρόμοιο με το σύστημα κουρτίνας που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ταινιών» αναφέρουν οι Τούρκοι.

Αξιωματούχοι δηλώνουν επίσης ότι ούτε ένα καρφί δεν θα πειραχτεί κατά την εγκατάσταση του συστήματος. Κατά συνέπεια, το ηλεκτρονικό σιδηροδρομικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για τα ψηφιδωτά θα ανοίγει και θα κλείνει σε ένα λεπτό. Αναφέρεται επίσης ότι η τεχνολογία φωτός, που εξετάστηκε στο πρώτο στάδιο, έχει εγκαταλειφθεί λόγω της άποψης ότι θα βλάψει τα έργα χιλιάδων ετών. Χθες έγιναν και οι τελευταίες πρόβες για τις δοκιμές ήχου, που θα χρειαστεί κατά την απαγγελία του κορανίου, ενώ εντός της Αγίας Σοφίας θα προσευχηθούν και γυναίκες σε ξεχωριστό χώρο που έχουν οργανώσει οι Τούρκοι.

Οι εργασίες και οι πρόβες έγιναν χθες υπό το βλέμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της συζύγου του, Εμινέ. Ο Ερντογάν, αγνοώντας την διεθνή κατακραυγή για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, τόσο από ξένες δυνάμεις, όσο και από διεθνείς οργανισμούς, παρακολούθησε την πρόοδο των εργασιών και πόζαρε με την σύζυγό του εκτός και εντός του Ναού.

«Η απόφασή μας να μετατρέψουμε την Αγία Σοφία από μουσείο σε τζαμί είναι σύμφωνη με τον θεμελιώδη χάρτη του Μωάμεθ του Πορθητή, τον ηγέτη των δύο ηπείρων και δύο θαλασσών. Είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες χωρίς το στίγμα της αποικιοκρατίας και σφαγής στην ιστορία της. Με αυτήν την υπερηφάνεια, θα συνεχίσουμε να ενεργούμε ως χώρα που δεν έχει το βλέμμα της στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των άλλων, αλλά παίρνει πάντα αυτό που δικαιούται» δήλωνε προκλητικά πριν μερικά 24ωρα.

Εν τω μεταξύ, στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ χθες συνάντησε τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο στον Λευκό Οίκο. Ο κ. Ελπιδοφόρος είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, αλλά ο Τραμπ μόλις έμαθε για την παρουσία του, τον κάλεσε στο γραφείο του όπου και μίλησαν για 15 περίπου λεπτά. Εκεί συζήτησαν για την σημερινή λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί, με τον πρόεδρο Τραμπ να του τονίζει πως είναι δυσαρεστημένος με την απόφαση του Ερντογάν.

Οι δύο άνδρες, συνομίλησαν επίσης για το θέμα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη των θρησκευτικών ελευθεριών των μειονοτήτων στην Τουρκία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εκφράζει τον προβληματισμό του για την κατάσταση και να λέει στον Αρχιεπίσκοπο πως θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς επίσης και του Ελληνισμού, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει άμεσα στις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Ακόμη, Τραμπ και Ελπιδοφόρος μίλησαν για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Ο αρχιεπίσκοπος, με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Πενς στο Λευκό Οίκο. Μετέφερα την έντονη θλίψη μας για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, την ανησυχία μας για την ασφάλεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την προστασία των θρησκευτικών ελευθεριών».

As I told Archbishop @Elpidophoros today, America will stand firm with the Greek Orthodox Church in the call for Hagia Sophia to remain accessible as a source of inspiration and reflection for every person of every faith. pic.twitter.com/OsuMMuXqBC

— Mike Pence (@Mike_Pence) July 23, 2020