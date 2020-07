Αντετοκούνμπο ντοκιμαντέρ: Η Ελλάδα, οι παράνομοι γονείς και ο ρατσισμός

Αντετοκούνμπο ντοκιμαντέρ: Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στα παιδικά χρόνια του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Ελλάδα μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο ΤΝΤ. Στο ντοκιμαντέρ, ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς, που τα ξημερώματα έδωσε το πρώτο του φιλικό, μίλησε για τα παιδικά του χρόνια, τον ρατσισμό στην Ελλάδα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την φτώχεια η οικογένειά του. Σε ένα απόσπασμα 13 λεπτών που δόθηκε στην δημοσιότητα από το Bleacher Report που επιμελήθηκε του ντοκιμαντέρ, πριν προβληθεί στην τηλεόραση, ο Αντετοκούνμπο ακούγεται να λέει πως όταν έφτασε στις ΗΠΑ έπαθε σοκ που είδε έναν «μαύρο άνδρα να οδηγεί καλό αυτοκίνητο» και πως αυτό τον έκανε να αναρωτηθεί «αν η χώρα μου δίνει αρκετές ευκαιρίες σε ανθρώπους άλλης εθνικότητας».

Στο απόσπασμα ακούγεται να λέει πως η οικογένειά του βρισκόταν παράνομα και προσπαθούσε να αποφύγει τις κακοτοπιές, ενώ κάθε ημέρα ζούσαν με τον φόβο μη τυχόν και απελαθούν. «Η Ελλάδα είναι μια χώρα λευκών, μπορεί να γίνει δύσκολη η ζωή κάποιου με το χρώμα του δικού μου δέρματος. Ή και άλλης εθνικότητας. Πηγαίνεις σε πολλές γειτονιές και αντιμετωπίζεις αρκετή αρνητικότητα, ρατσισμό. Οι γονείς μου έκαναν τρομερή δουλειά, πάλευαν για εμάς σε καθημερινή βάση. Μας παρείχαν όσα χρειαζόμασταν σαν οικογένεια ακόμη κι αν έπρεπε να πουλήσουν πράγματα στους δρόμους. Η φτώχεια μπορεί να σε ωθήσει στα όριά σου. Δεν είναι διασκεδαστικά, όμως στο τέλος της ημέρας πρέπει να το αποδεχθείς και αυτό κάναμε ως οικογένεια. Είχαμε ο ένας τον άλλο, κάναμε αυτό που έπρεπε», είπε χαρακτηριστικά.

