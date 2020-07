Κόνι Μεταξά ίνσταγκραμ: Απόδραση στην Σαντορίνη

Κόνι Μεταξά ίνσταγκραμ: Στην όμορφη Σαντορίνη βρίσκεται αυτό το διάστημα η Κόνι Μεταξά μαζί με τον αγαπημένο της Μάριο Καπότση. Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή έχει κάθε λόγο να χαίρεται αυτό το καλοκαίρι, καθώς κατάφερε μαζί με τον Τάσο Ξιαρχό να νικήσουν το Just The 2 Of Us! Η εκρηκτική performer και ο καταξιωμένος χορογράφος αναδείχθηκαν οι μεγάλοι νικητές του show που παρουσίαζε ο Νίκος Κοκλώνης καθώς σε κάθε τους εμφάνιση εντυπωσίαζαν όλο και περισσότερο την κριτική επιτροπή αλλά και το κοινό. Μετά το τέλος του J2US, η Κόνι ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η νικήτρια λοιπόν του J2US βρίσκεται εδώ και δύο ημέρες στο νησί των Κυκλάδων και απολαμβάνει τα γαλαζοπράσινα νερά της Σαντορίνης.

Η ίδια ως λάτρης των social media μοιράζεται συνεχώς στιγμιότυπα από την καλοκαιρινή της απόδραση. Η νεαρή τραγουδίστρια μένει σε ένα πολυτελές δωμάτιο στην Σαντορίνη και όλη μέρα χαλαρώνει δίπλα στην ιδιωτική της πισίνα, πίνοντας δροσερά cocktail και κάνοντας ηλιοθεραπεία! Από κει και πέρα να αναφέρουμε ότι ο διεθνής πολίστας μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στη Στεάουα Βουκουρεστίου και μετά από έξι χρόνια επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Όπως είναι λογικό η Κόνι είναι χαρούμενη αφού ο αγαπημένος της θα ζει ξανά στην Ελλάδα, καθώς η απόσταση ήταν κάτι που δυσκόλευε τη σχέση τους. Εκείνος έκανε τα πάντα για να μπορέσει να γυρίσει στη χώρα μας λόγω της αγαπημένης του και αφού πλέον δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, οι φήμες τους θέλουν να επισημοποιούν τη σχέση τους και να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας.

