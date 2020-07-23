Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σκύλος: Γάμος… με συμβολαιογραφική πράξη

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου σκύλος: Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από την συμμετοχή στον τρίτο κύκλο του My Style Rocks, είναι λάτρης των social media και ειδικά του Instagram, μέσα από το οποίο μοιράζεται καθημερινότητά της.
Αυτή τη φορά, ωστόσο, έκανε μια ανάρτηση διαφορετική από αυτές που μας είχε συνηθίσει μέχρι πρότινος, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της ντυμένη νύφη, αποκαλύπτοντας πώς παντρεύτηκε με συμβολαιογραφική πράξη την αγαπημένη σκυλίτσα της.
«Ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΑΔΑ …. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ …. ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Κ ΕΣΥ ΣΚΥΛΙ? ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΑΓΑΠΗ . ΔΕΝ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΜΩΣ ΣΕ ΛΑΤΡΕΥΩ . ΜΟΥ ΑΛΛΑΞΕΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΒΡΗΚΑΜΕ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΤΑΜΕΝΗ. ΣΕ ΠΑΝΤΡΕΥΤΗΚΑ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΕΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΩΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ Η «ΡΑΤΣΑ» ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ . ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΖΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΕΚΕΙ ΕΞΩ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΟ . ΠΕΙΝΟΥΝ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ Κ ΔΙΨΟΥΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΜΕΙΣ !!!
ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΑ . 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΠΟΣΑ ΜΗ … ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΩΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΙΡΩΣΗ Κ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ . ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Κ ΟΙ ΗΘΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΝ ΤΙΣ ΞΕΧΝΑΜΕ. ΣΤΑΛΙΤΣΑ ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ Κ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΘΕ ΖΩΑΚΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΝΑ ΑΓΑΠΗΘΕΙ ΟΠΩΣ ΕΣΥ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΓΗ» , έγραψε στη λεζάντα που την συνόδευε.