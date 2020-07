Ντόναλντ Τραμπ κορονοϊός: Η Μπέτι Μίντλερ “στολίζει” τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Ντόναλντ Τραμπ κορονοϊός: Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, Μπέτι Μίντλερ ξαναχτύπησε εναντίον του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Για άλλη μια φορά του άσκησε κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού, χρησιμοποιώντας μάλιστα σκληρούς χαρακτηρισμούς, αφού τον αποκάλεσε στο Twitter «δολοφόνο». Η 74χρονη ανάρτησε ένα άρθρο το οποίο κατηγορούσε τον Τραμπ ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων που προκλήθηκαν από την Covid-19, σχολιάζοντας ότι υπεύθυνος για τους θανάτους στις ΗΠΑ, που ξεπέρασαν τις 140 χιλιάδες, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ένα από τα πιο θλιβερά άρθρα που έχω διαβάσει ποτέ», έγραψε αναφερόμενη στο άρθρο των των New York Times με τίτλο «Inside Trump’s Failure: The Rush to Abandon Leadership Role on the Virus», η Μίντλερ. «Ο Ντόναλντ είναι δολοφόνος. Ηλίθιος, ανάλγητα αδιάφορος. Συνολικά είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που έπληξε ποτέ το φτωχό μας έθνος. Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω».

ΗΠΑ: Για πρώτη φορά από τις αρχές Ιουνίου πάνω από 1.000 νεκροί σε 24 ώρες

Οι θάνατοι εξαιτίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1.000 και πλέον την Τρίτη, με αυτόν τον ημερήσιο απολογισμό να είναι ο βαρύτερος από τις αρχές του Ιουνίου, με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Έπειτα από εβδομάδες μειωμένων αριθμών απωλειών εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε τη 19η Ιουλίου σημειώθηκαν πάνω από 5.200 θάνατοι, αριθμός αυξημένος κατά 5% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη, αναλύει το Reuters. Επρόκειτο για τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα αύξησης των νεκρών. Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, σχεδόν 142.000 άνθρωποι έχουν υποκύψει στην COVID-19 μέχρι σήμερα, απολογισμός που ειδικοί προειδοποιούν πως θα επιδεινωθεί με ραγδαίους ρυθμούς, μετά την πρόσφατη εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 και την πολύ ανησυχητική αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία σε πολλές πολιτείες.

Οι ημερήσιοι απολογισμοί θυμάτων είχαν κορυφωθεί τον Απρίλιο, όταν στη χώρα καταγράφονταν κατά μέσον όρο 2.000 θάνατοι κάθε 24ωρο. Ο αριθμός των νεκρών μειώθηκε σταθερά, στους 1.300 ημερησίως κατά μέσον όρο τον Μάιο και σε κάτω από 800 ημερησίως κατά μέσον όρο τον Ιούνιο. Όμως, μετά την απόφαση πολλών πολιτειών να ξανανοίξουν χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις προϋποθέσεις από πλευράς υγειονομικής ασφάλειας, όπως για παράδειγμα τη μείωση των μολύνσεων για δύο εβδομάδες, οι θάνατοι αυξάνονται και πάλι σε 21 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων της Αριζόνας, της Φλόριντας και του Τέξας, με βάση τη σύγκριση των στοιχείων των δύο τελευταίων εβδομάδων με εκείνα των δύο προηγούμενων.

Περισσότερα τα τεστ

Ενώ εν μέρει η αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης μπορεί να αποδοθεί στο ότι διενεργούνται περισσότερα τεστ, η αύξηση των εισαγωγών σε νοσοκομεία, που δεν έχει καμιά σύνδεση με τον αριθμό των εξετάσεων, άρχισε να αυξάνεται ραγδαία στα τέλη Ιουνίου. Μέχρι τώρα, μέσα στον Ιούλιο 17 πολιτείες καταγράφουν ρεκόρ πασχόντων που νοσηλεύονται από την COVID-19, με εννέα πολιτείες να ανακοινώνουν ρεκόρ την Τρίτη, ανάμεσά τους την Αλαμπάμα, το Τέξας και την Καλιφόρνια. Στη Φλόριντα, σχεδόν πενήντα νοσοκομεία ενημέρωσαν ότι οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι πλήρεις.