Καστελόριζο – Τουρκία τώρα: Κινητικότητα στο Αιγαίο, αυστηρό διάβημα στην Άγκυρα

Καστελόριζο – Τουρκία τώρα: Διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, ενώ οι Αρχές της χώρας μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα της τουρκικής Navtex στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Η αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Τρίτης το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η Αθήνα καλεί επίσης την Τουρκία «να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή». «Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας», καταλήγει το υπουργείο Εξωτερικών.

Καστελόριζο – Τουρκία τώρα: Παρέμβαση ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ καλούν την Τουρκία να τερματίσει τις σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά τη δημοσίευση της επίμαχης τουρκικής navtex που αφορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα νότια του Καστελόριζου. Στην δήλωση ωστόσο του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάνει λόγο για «αμφισβητούμενα νερά». Συγκεκριμένα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί την Άγκυρα να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, με αφορμή τη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Η Τουρκία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προχωρά σε έρευνες στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ από 21 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες η Άγκυρα εξέδωσε Navtex που αφορά νέα γεώτρηση μέχρι τις 18 Αυγούστου- και στην Ανατολική Μεσόγειο και πιο συγκεκριμένα νοτιοδυτικά της Κύπρου, στα οικόπεδα 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα, τέσσερα τουρκικά πλοία θα κάνουν τη νέα γεώτρηση, το Γιαβούζ και τα σκάφη «Ερτουγρούλ μπέη», «Οσμάν μπέη» και «Ορχάν μπέη».

Παράλληλα, η Τουρκία προειδοποίησε αυστηρά πως «συστήνεται να μην παρενοχληθεί το πεδίο εργασίας».

Καστελόριζο – Τουρκία τώρα: Οι κινήσεις της Αθήνας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντώντας τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας έστειλε ήδη μήνυμα προς την ΕΕ για την ανάγκη επιβολής κυρώσεων προς την Άγκυρα, κάτι μάλιστα που χαρακτήρισε ως «μονόδρομο».«Είμαστε, όμως, συνηθισμένοι, δοκιμασμένοι στις εξάρσεις της στιγμής. Είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας και για τους συμμάχους μας. Έχουμε εθνική αυτοπεποίθηση και πίστη στο Δίκαιο. Γι΄ αυτό, άλλωστε, μιλάμε λίγο και εργαζόμαστε πολύ. Η εθνική ενότητα αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη για τις προκλήσεις της εξωτερικής πολιτικής», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος όσο και ο υφυπουργός κ. Αλκιβιάδης Στεφανής έχουν αλλάξει το πρόγραμμά τους ακυρώνοντας ανειλημμένες υποχρεώσεις, έτσι ώστε να βρίσκονται συνεχώς στα γραφεία τους στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία του Πενταγώνου εξετάζουν μια σειρά από σενάρια αντίδρασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων εξαιτίας της ανησυχίας που υπάρχει ότι οι Τούρκοι ενδέχεται να προχωρήσουν σε άμεση κλιμάκωση της έντασης, φθάνοντας ακόμη στην πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου.

Παράλληλα η ελληνική πλευρά παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις κινήσεις του τουρκικού στόλου, καθώς η βάση του τουρκικού στόλου στο Ακσάζ, έχει αρχίσει και «αδειάζει» με τα 22 πλοία που βρίσκονταν ελλιμενισμένα εκεί κατά τις προηγούμενες ημέρες, να αρχίζουν σταδιακά να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα με πορεία νότια και δυτικά.

Καστελόριζο – Τουρκία: Κινητοποίηση

Ήδη οι μονάδες του στρατού ξηράς τόσο στον Έβρο όσο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ οι πληροφορίες θέλουν σε ορισμένες από αυτές να έχει γίνει και ανάκληση αδειών σε μόνιμα στελέχη.

Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και στο Πολεμικό Ναυτικό, με ένα μεγάλο μέρος του στόλου να βρίσκεται σε επιφυλακή κατευθυνόμενο προς τις θαλάσσιες περιοχές ανατολικά της Κρήτης και νοτιοδυτικά του Καστελόριζου, με ανάλογη ανάκληση αδειών των μόνιμων στελεχών που υπηρετούν στα πλοία. Πρόκειται για τις περιοχές που με παράνομη ΝΟΤΑΜ έχει δεσμεύσει η Άγκυρα από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου, με στόχο την πραγματοποίηση σεισμογραφικών ερευνών για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων.

Την ίδια στιγμή, οι Τούρκοι κλιμακώνουν την ένταση και στον αέρα, καθώς από χθες το πρωί τουρκικά μαχητικά που πετούν σε ζεύγη, έκαναν υπερπτήσεις σε όλο το Αιγαίο, εστιάζοντας κυρίως στην περιοχή του Καστελόριζου.

Πιθανό “ατύχημα”

Την εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθεί με ψυχραιμία και το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρώντας ότι η Τουρκία δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας μας, προχωρώντας σε έναν πόλεμο νεύρων έναντι της ελληνικής πλευράς. Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ωστόσο δεν παραλείπουν να εκφράσουν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο ενός «ατυχήματος» το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει τις δύο χώρες σε μία θερμή αντιπαράθεση. Πηγές του υπουργείου Άμυνας έλεγαν πως ο Ερντογάν «δοκιμάζει τις αντοχές μας», με την ελληνική διπλωματία να προχωρά άμεσα σε ενέργειες, καταγγέλλοντας την νέα τουρκική προκλητικότητα.

Καστελόριζο – Τουρκία: Η αντίδραση της αντιπολίτευσης

Την ίδια ώρα, στον ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν να συγκληθεί ΚΥΣΕΑ. Ο τομεάρχης Εξωτερικών του κόμματος, Γιώργος Κατρούγκαλος, με ανακοίνωσή του στην οποία αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για τη τουρκική προκλητικότητα, ζητά να μην επιτραπεί στην Τουρκία να κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Κατρούγκαλος απέδωσε ευθύνες στην ελληνική κυβέρνηση γιατί «οι κυρώσεις που κυρίως λειτουργούν προληπτικά, δεν διεκδικήθηκαν εγκαίρως και τέθηκαν όψιμα τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – χωρίς ανταπόκριση- όσο και σήμερα ενώπιον του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών» και αναρωτήθηκε γιατί ο πρωθυπουργός δεν καλεί ΚΥΣΕΑ για τη νέα πρόκληση από την Τουρκία. Και ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του τόνισε πως περιμένει από την κυβέρνηση να μην επιτρέψει στην γείτονα χώρα να προχωρήσει σε γεωτρήσεις στην περιοχή.

Στο ΚΙΝΑΛ, η Φώφη Γεννηματά ζήτησε από τον πρωθυπουργό να ενημερώσει άμεσα το ΝΑΤΟ σε περίπτωση που δεν το είχε ήδη πράξει, καθώς «οι ενέργειες της Τουρκίας αφορούν περιοχές που η Ελλάδα έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα».