Σύνοδος Κορυφής συμφωνία: Η νέα πρόταση Μισέλ – Πυρετώδεις διαβουλεύσεις

Σύνοδος Κορυφής συμφωνία: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, εισερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής τη Δευτέρα δήλωσε ότι είναι εφικτή μία συμφωνία και ότι οι αρχηγοί θα λάβουν τη νέα πρόταση. «Θα στείλω τη νέα πρόταση σε όλους τους αρχηγούς. Έχουμε εργαστεί πολύ σκληρά κι αυτή η πρόταση είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς όλων των ηγετών και των ομάδων τους. Ξέρω ότι τα τελευταία βήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα αλλά είμαι πεπεισμένος ότι μία συμφωνία είναι πιθανή», σημείωσε. Σύμφωνα με τη νέα συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ, από τα 750 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 390 είναι επιχορηγήσεις και τα 360 είναι δάνεια.

Η Σύνοδος των «27» επρόκειτο να ξεκινήσει στις 5:00 ώρα Ελλάδος, ωστόσο υπήρξαν αλλεπάλληλες αναβολές στην προσπάθεια να εξευρεθεί συμβιβαστική λύση. Οι 27 ηγέτες είχαν στις 21:45 δείπνο, στο οποίο μελέτησαν την πρόταση του Σαρλ Μισέλ. Έτσι, λίγο πριν από τις 11 ώρα Ελλάδος ξεκίνησε για 4η ημέρα η συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σύμφωνα με το Politico, στην πρόταση του Σαρλ Μισέλ προβλέπεται ότι ο προϋπολογισμός 2021-2027 ορίζεται σε 1,074 τρισ. ευρώ και το Ταμείο Ανάκαμψης σε 750 δισεκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελείται από επιχορηγήσεις 390 δισεκατομμυρίων ευρώ και δάνεια 360 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για μια αλλαγή από τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, που είχε αρχικά προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπει επίσης ότι τα εθνικά σχέδια διάθεσης των χρημάτων θα πρέπει να λάβουν την έγκριση της ενισχυμένης πλειοψηφίας των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Η εκταμίευση θα συνδέεται επίσης με κυβερνήσεις που τηρούν το κράτος δικαίου, γεγονός που θα καθιερωθεί επίσης με ενισχυμένη πλειοψηφία των «27». Ακόμη, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-27 είναι 1.074,3 δισ. ευρώ.

Το έγγραφο προορίζεται ως βάση για μια συμβιβαστική συμφωνία μετά από τέσσερις ημέρες ατελέσφορων διαπραγματεύσεων των «27» για το οικονομικό πακέτο βοήθειας.

Παράλληλα, η πρόταση του Σαρλ Μισέλ περιλαμβάνει και μια σειρά από μπόνους για κάποιες χώρες-μέλη. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης, το σχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την Τσεχική Δημοκρατία, 500 εκατομμύρια ευρώ για τη Γερμανία, 300 εκατομμύρια ευρώ για τη Σλοβενία, 200 εκατομμύρια ευρώ για το Βέλγιο και 100 εκατομμύρια ευρώ για την Κύπρο. Οι βόρειες, αραιοκατοικημένες περιοχές της Φινλανδίας θα λάβουν επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ.

Επίσης, η νέα συμβιβαστική πρόταση του Σαρλ Μισέλ μειώνει το Just Transition Fund κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Το JTF δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τις χώρες να επιταχύνουν προς την κατεύθυνση της μείωσης εκπομπών άνθρακα και της ανάπτυξης πράσινων επενδύσεων. Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα λαμβάνει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ και επιπλέον 30 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο τώρα μειώνεται σε 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Μισέλ διευκόλυνε επίσης την πρόσβαση στο JTF διαγράφοντας την προϋπόθεση ότι μόνον οι χώρες που έχουν δεσμευτεί να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 θα πάρουν ένα μερίδιο από το pot – μια απαίτηση από την Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία. Ωστόσο, δεν συμβιβάζεται στην πρότασή του να διαθέσει το 30% του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης για την κλιματική δράση.

Όπως επισημαίνει το Politico, είχε περάσει αρκετή ώρα μετά τις 8:00 και μια ομάδα ηγετών συνέχιζε να συναντάται για να προσπαθήσει να πλησιάσει έναν συμβιβασμό. Η ομάδα περιελάμβανε τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, τον πρωθυπουργό της Λετονίας Κριστιάνις Κάρινς και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Λίγο πριν μπει στη Σύνοδο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, δήλωσε ότι θα παρουσιάσει νέες προτάσεις στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ δύσκολες, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλώνοντας ωστόσο πεπεισμένος ότι είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας. Μιλώντας στις κάμερες πριν ξεκινήσει η Σύνοδος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτή η πρόταση είναι καρπός πολλών συλλογικών εργασιών με όλους τους ηγέτες και με τις ομάδες. Γνωρίζω ότι τα τελευταία βήματα είναι πάντα τα πιο δύσκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι ακόμα κι αν είναι δύσκολο, ακόμα κι αν θα είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, νομίζω -και είμαι πεπεισμένος- ότι μια συμφωνία είναι δυνατή».

Με την Σύνοδο να κοντεύει να σπάσει όλα τα ρεκόρ σε διάρκεια, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με μία ανάρτησή της έδειξε πως οι συζητήσεις έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία, για να υπάρξει συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρόεδρος της Κομισιόν, με την ανάρτησή της στο twitter, έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν ένα πλάνο ισχυρής ανάκαμψης. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Έπειτα από τέσσερις ημέρες εντατικών διαπραγματεύσεων, έχει έρθει η ώρα να προχωρήσουμε σε έναν δημιουργικό συμβιβασμό στη Σύνοφο Κορυφής».

European citizens are waiting for a strong recovery plan. The world is watching us. After 4 days of intensive negotiations, it’s time to move towards a constructive compromise at #EUCO. pic.twitter.com/aA249h7ZHZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 20, 2020