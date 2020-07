Ουκρανία έκρηξη: Συναγερμός σε σταθμό του μετρό Κίεβο

Ουκρανία έκρηξη: Ελεγχόμενη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε κοντά στον σταθμό του μετρό «Minskaya». Λίγο πριν την έκρηξη, κοντά στο σημείο είχε εντοπιστεί μία ύποπτη βαλίτσα. Σε συναγερμό βρίσκονται οι αρχές της Ουκρανίας έπειτα από την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά σε σταθμό στο Κίεβο.

#BREAKING

Explosion occurs near Minskaya metro station in Kiev, reports say https://t.co/9GyWwN1DY6#SputnikUrgent pic.twitter.com/byUBzVKOBd

— 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) July 21, 2020