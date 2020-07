Καστελόριζο τώρα: Οι Τούρκοι παίζουν “βρώμικα” – Μήνυμα από τις ΗΠΑ

Καστελόριζο τώρα: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας για γεωτρήσεις νοτιοανατολικά του Καστελόριζου και την έντονη κινητικότητα που παρατηρείται στο Αιγαίο. “Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα”, δηλώνει ο πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, Χάικο Μάας, “η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά”.

“Εφόσον συνεχίσει η Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από ΕΕ εναντίον της θα είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τι σχέση θέλει να έχει με την Ελλάδα την Τουρκία και την ΕΕ αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιλέγει το λάθος δρόμο”. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως “υπό κανονικές συνθήκες θα συζητούσαμε για τη μεγάλη επιτυχία της Ευρώπης και της Ελλάδας για τη Σύνοδο “αλλά η επικαιρότητα με αναγκάζει να ξεκινήσω με μία παρατήρηση. Η Τουρκία προσθέτει για ακόμη μία φορά έναν ακόμα κρίκο στις επιθετικές της ενέργειες κατά τη Κύπρου και της Ελλάδας και της ΕΕ συνολικά”.

“Σε συζητήσεις, συνομιλίες που είχα και που αναφερθήκαμε στην Τουρκία διαπιστώσαμε, διαπίστωσα και εγώ, και επιβεβαιώνω τα όσα είπατε και εσείς κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που αντικατοπτρίζεται και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντικατοπτρίζει τις συστάσεις ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών-μελών, ότι έχουμε ξεκάθαρη στάση, αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και προς την Κύπρο.

Αυτός θα είναι και ο ρόλος μας στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταστήσαμε, επίσης, σαφέστατο προς την Τουρκία -όπως είπατε ακριβώς και εσείς- ότι είναι πράγματι στο χέρι της, εφόσον δώσει τέλος σε αυτή την προκλητική στάση απέναντι στην Ελλάδα, να μπορέσει να ενσωματωθεί σε έναν διάλογο. Στην αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατο κάτι τέτοιο”, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Πού βρίσκονται τα τουρκικά πολεμικά

Το τουρκικό κομβόι αποτελείται από τορπιλάκατους, φρεγάτες και υποβρύχια αν και έχει σημασία να δει κανείς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους τα οποία, σύμφωνα πάντα με πηγές του υπ. Άμυνας δεν είναι τέτοια που να προκαλούν ανησυχία.

Τα 19 τουρκικά πλοία πλέουν στα παράλια της Μικράς Ασίας και όχι πάση δυνάμει, σε δύο κατευθύνσεις: Νότια και νοτιοδυτικά με κατεύθυνση προς τη Ρόδο. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην Τήλο ενώ τα πληρώματα δοκιμάζονται και από τις καιρικές συνθήκες καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7-8 μποφόρ.

Παναγιωτόπουλος σε Εσπερ: Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, είχε το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, η οποία ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του ΥΕΘΑ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Έλληνας υπουργός, αρχικά, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογο του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελόριζου, όπου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διεξάγει έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει και την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρουσίασε την κατάσταση που διαμορφώνεται με την κίνηση ναυτικών μονάδων στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.

Σύσκεψη Μητσοτάκη με Δένδια, τηλεφωνική επικοινωνία με Παναγιωτόπουλο και Φλώρο

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο. “Ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις με ψυχραιμία και ετοιμότητα”, συμπληρώνουν.

Δένδιας: Διάλογος υπό καθεστώς απειλών, δεν νοείται

Σαφές μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του. «Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά υπό όρους και οι όροι δεν είναι ελληνικοί, αλλά αυτονόητοι, είναι η προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων της καλής γειτονίας. Και, βεβαίως, διάλογος υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Τσίπρας: Αναμένω από την κυβέρνηση να αποτρέψει απόπειρα έρευνας σε ελληνική υφαλοκρηπίδα

«Το ελάχιστο που αναμένω από την κυβέρνηση είναι σε περίπτωση απόπειρας έρευνας σε ελληνική υφαλοκρηπίδα να μην κάνει τίποτα λιγότερο από όσα κάναμε εμείς τον Οκτώβρη του 2018», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που έγινε το απόγευμα στην Κουμουνδούρου.

Γεννηματά: Αποφασιστικότητα για την αποτροπή κάθε προσπάθειας παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Από την Κρήτη η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά επεσήμανε ότι «τώρα προτεραιότητα είναι η ετοιμότητα και αποφασιστικότητα για την αποτροπή κάθε προσπάθειας παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Άσκησε κριτική στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που «έστειλε στις ελληνικές καλένδες τη συζήτηση για την τουρκική προκλητικότητα, διατηρώντας έτσι την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» και πρόσθεσε ότι «δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες και επιβεβαιώθηκε ότι κάθε καθυστέρηση αποθρασύνει την Τουρκία και οδηγεί σε νέες επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Ακολουθεί η τουρκική Navtex:

RNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Υπερπτήσεις πάνω από Στρογγύλη και Μεγίστη

Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται και με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Στις 14:23 ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 12.500 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών στις 14:56 προχώρησε και σε νέα υπερπτήση πάνω από τη Μεγίστη, στα 29.000 πόδια.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω, στα 17.000 πόδια, στις 16:12, και στις 16:16 πάνω από τη Ρω, το Καστελόριζο και τη Στρογγύλη, στα 21.000 πόδια. Δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω και το Καστελόριζο, στα 29.000 πόδια, στις 16:26, και πέντε λεπτά αργότερα πάνω πάλι από το Καστελόριζο, στα 9.500 πόδια.

Τη σκυτάλη των έκνομων ενεργειών πήρε 3ο ζεύγος τουρκικών F-16 που εισερχόμενο στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης επίσης, πέταξε πάνω από το Καστελόριζο στα 11.000 πόδια στις 16:41, ένα λεπτό αργότερα πάνω από τη Ρω, μόλις στα 5.000 πόδια, στις 16:43 πάνω πάλι από τη Ρω, στα 9.000 πόδια, και ξαναπέταξε πάνω από το ίδιο ακριτικό νησί στα 13.000 πόδια στις 16:51.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Navtex και νοτιοδυτικά της Κύπρου

Σημειώνεται ότι πριν από τρεις ημέρες είχε ανακοινωθεί Navtex για γεωτρήσεις στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κύπρου. Συγκεκριμένα, από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 18 Αυγούστου, νοτιοδυτικά της Κύπρου, στα οικόπεδα 6 και 7 της κυπριακής ΑΟΖ. Τέσσερα τουρκικά πλοία θα κάνουν τη νέα γεώτρηση, το «Γιαβούζ» και τα σκάφη «Ερτουγρούλ μπέη», «Οσμάν μπέη» και «Ορχάν μπέη».

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Τουρκία: Να σταματήσει τις επιχειρήσεις που σχεδιάζει

Να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία, με αφορμή την πρόσφατη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου. Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.