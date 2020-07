Σύνοδος Κορυφής – Τουρκία: Αυστηρές κυρώσεις ζητούν Μητσοτάκης – Αναστασιάδης

Σύνοδος Κορυφής – Τουρκία: Το ζήτημα της Τουρκίας επικράτησε στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις έναντι της χώρας. Σύμφωνα με ενημέρωση κυβερνητικού αξιωματούχου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση. Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υπογραμμίζοντας ότι είναι ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανήρτησε στο Twitter πως το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία έθεσε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάρεντ Λέιτς έγραψε: «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη». Σε δημοσίευση στο Twitter προχώρησε και ο ίδιος ο Νίκος Αναστάσιάδης. «Συλλογικά πρέπει να απαντά η ΕΕ κάθε φορά που η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», τόνισε. Ειδικότερα, στο tweet που ανήρτησε ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι: «κάθε φορά που η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και υπονομεύει τα ζωτικά συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών μελών της, η Ένωση πρέπει να ανταποκρίνεται συλλογικά και αποφασιστικά με συγκεκριμένους όρους».

Την έναρξη των εργασιών της Συνόδου με κορυφαίο θέμα το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορωνοϊού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, λίγο μετά τις 10:00. Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι πιθανόν η Σύνοδος -η πρώτη με φυσική παρουσία- να μην ολοκληρωθεί αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου, αλλά να συνεχιστεί και την Κυριακή 19 Ιουλίου

Οι ηγέτες θα προσπαθήσουν να έρθουν σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό τους την περίοδο 2021-27 και τη δημιουργία ενός ταμείου ανάκαμψης από την κρίση του κορωνοϊού ύψους 750 δισεκ. ευρώ.

Προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για συμφωνία, σημειώνοντας ότι «οι πολίτες μας δεν περιμένουν τίποτα λιγότερο από εμάς». «Tους τελευταίους τρεις μήνες διανύσαμε ένα μακρύ δρόμο για να φτάσουμε σε μια φιλόδοξη απάντηση στην κρίση του COVID19. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να μην έχουμε συμφωνία σ’ αυτή τη σύνοδο. Αυτό που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι οι αρχές της ευρωπαϊκής ενότητας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης» δήλωσε αρχικά ο κ. Μητσοτάκης.

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020