Σύνοδος Κορυφής Μητσοτάκης: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες που θα κάνουν διακοπές στην Ελλάδα

Σύνοδος Κορυφής Μητσοτάκης: Αρκετοί είναι οι ηγέτες της ΕΕ που, όπως φαίνεται, θα κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τις πιο χαλαρές συζητήσεις που είχαν οι ηγέτες της ΕΕ πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε πηγαδάκι των Ευρωπαίων ηγετών ο πρωθυπουργός της Τσεχίας Αντρέι Μπάμπιτς δήλωσε ότι θα κάνει διακοπές στην Ελούντα στις αρχές Αυγούστου, ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ θα επισκεφθεί την Πάρο και τη Σαντορίνη, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τον καλεί και στην Κρήτη, ενώ ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς της Σερβίας θα απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα της Κρήτης.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος Νίκος Χρυσολωράς έγραψε σε tweet με χιούμορ: «Κρίνοντας από τον αριθμό των ηγετών που είπαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, η επόμενη Σύνοδος για το Ταμείο Ανάκαμψης θα γίνει στην Κρήτη!».

Judging from the number of leaders who told @kmitsotakis that they plan to visit Greece this summer, the next summit on the recovery fund might as well be held in Crete… #euco

— Nikos Chrysoloras (@nchrysoloras) July 17, 2020