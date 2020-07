ΕΛΠΕ: Κορυφαία διάκριση

ΕΛΠΕ: Την ανάδειξη της ως η κορυφαία Εταιρία της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, πέτυχε η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, λαμβάνοντας ειδική τιμητική διάκριση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την απονομή των Βραβείων Επιχειρηματικής Αριστείας “Diamonds of the Greek Economy”. Στόχος της εκδήλωσης, που πραγματοποιήθηκε εφέτος για 17η συνεχή χρονιά, ήταν η ανάδειξη των δυναμικότερων ελληνικών επιχειρήσεων στη βάση συγκεκριμένων οικονομικών δεικτών και άλλων κριτηρίων, όπως η διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού και η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η σημαντική διάκριση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προέκυψε ύστερα από αξιολόγηση συνολικά 10.000 ελληνικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψιν και τους δημοσιευμένους ισολογισμούς όλων των εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο 2009 – 2018. «Τα ΕΛΠΕ είναι ένας από τους στυλοβάτες της εθνικής οικονομίας και όχι μόνο του τομέα της ενέργειας. Είμαι βέβαιος ότι, ενόψει του μετασχηματισμού του ενεργειακού κλάδου διεθνώς, θα διαδραματίσουν έναν κομβικής σημασίας ρόλο και στη νέα εποχή που ανατέλλει» επεσήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης, απονέμοντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΠΕ κ. Ανδρέα Σιάμισιη το τιμητικό βραβείο της κορυφαίας Εταιρίας για την Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία. Από την πλευρά του, ο κ. Σιάμισιης μίλησε για επιβράβευση και επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών που ουσιαστικά οδήγησαν σε διπλασιασμό του μεγέθους του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κατά τη προηγούμενη δεκαετία.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ έκανε μια σύντομη αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της περιόδου αυτής, όπου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μία έντονα αναπτυξιακή στρατηγική, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, με ανασχεδιασμό του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων και όλων των λειτουργικών δομών του Ομίλου. Σημαντικότεροι πυλώνες της στρατηγικής αυτής ήταν οι επενδύσεις στα διυλιστήρια του Ομίλου, με την Ελευσίνα να καθίσταται ένα από τα πλέον σύγχρονα και αποδοτικά διυλιστήρια στη Μεσόγειο (2013), ο διπλασιασμός του κλάδου εμπορίας με τη εξαγορά του δικτύου της BP στη Ελλάδα (2010) αλλά και δικτύων πρατηρίων στο εξωτερικό (Κύπρο, Βουλγαρία και άλλες αγορές), την ίδρυση της ELPEDISON (2009) σαν ένα από τους σημαντικότερους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά συγχρόνως και την αναβάθμιση των δομών και του στελεχιακού δυναμικού του Ομίλου (2009-2012), που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των πιο πάνω. «Η πορεία μας ήταν μια συνεχής πρόκληση στο να ξεπεράσουμε όχι μόνο τους εαυτούς μας, αλλά και τις δυσκολίες μιας κρίσης που κράτησε σχεδόν στο σύνολο της δεκαετίας» ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Σιάμισιης. «Η υλοποίηση του μεγαλύτερου ιδιωτικού επενδυτικού προγράμματος ύψους 4 δις ευρώ, κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας, διεθνούς οικονομικής κρίσης αλλά και χρηματοδοτικής ασφυξίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία αλλά τελικά το αποτέλεσμα μας δικαιώνει.»

ΕΛΠΕ: Μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές εταιρίες στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι οι επιλογές ήταν σωστές, και, παρά την επίδραση που μπορεί να έχει το έντονα κυκλικό διεθνές περιβάλλον του κλάδου διύλισης στα αποτελέσματα, η ΕΛΠΕ εξακολουθεί και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες βιομηχανικές εταιρίες στην Ελλάδα και επενδύει σε περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης. Με σχεδόν το 60% της εμπορικής δραστηριότητας να είναι εκτός Ελλάδος και με τη πρόσφατη στρατηγική απόφαση να επεκταθεί δυναμικά σε νέους κλάδους καθαρής ενέργειας, στοχεύοντας σε μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 50%, η «νέα ΕΛΠΕ» θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, αλλά και μετάβασης σε ένα καθαρότερο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο για τη χώρα και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σχετικά με την πρόσφατη κρίση λόγω κορωνοϊου, ο κ. Σιάμισιης ανέφερε ότι ο Όμιλος διατήρησε στο 100% τη λειτουργία και την ασφάλεια εφοδιασμού σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται, ενώ ταυτόχρονα στήριξε με σημαντική οικονομική βοήθεια αλλά και άλλες ενέργειες το Εθνικό Σύστημα υγείας. Παραμένει όπως είπε αισιόδοξος, σημειώνοντας ότι παρά τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν μπροστά μας, οι οποίες θα μας δοκιμάσουν σαν επιχειρήσεις, σαν οικονομία αλλά και σαν κοινωνία, η χρονιά αυτή, θα αποτελέσει ένα εφαλτήριο για να ξανασχεδιάσουμε το μέλλον μας με προσοχή, και να επανέλθουμε σε μια πορεία ανάπτυξης και ευημερίας. Κλείνοντας, ανέφερε ότι το βραβείο αυτό το παραλαμβάνει εκ μέρους των χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο, οι οποίοι συνείσφεραν στην επιτυχή αυτή πορεία και διάκριση.

Οι καταξιωμένες επιχειρηματικές διακρίσεις “Diamonds of the Greek Economy” απονεμήθηκαν και φέτος από την εταιρεία New Times Publishing, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020, στο ξενοδοχείο Hilton Athens, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, κορυφαίων επιχειρηματικών φορέων της χώρας και υψηλόβαθμων στελεχών επιχειρήσεων. Λόγω της υγειονομικής κρίσης του Covid-19, η τελετή πραγματοποιήθηκε με ειδικά πρωτόκολλα φιλοξενίας και συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής, ενώ μεταδόθηκε απευθείας μέσω Live streaming. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η αγγλόφωνη έκδοση “Diamonds of the Greek Economy 2020” στην οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα και καλύπτουν όλο το επιχειρηματικό φάσμα από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, της ναυτιλίας και του τουρισμού.