Καρανίκας – Αρβελέρ: Το Twitter «απαντά» στην ειρωνεία του

Καρανίκας – Αρβελέρ: Σε μια ειρωνική ανάρτηση για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ προχώρησε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού του πρωθυπουργού επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Καρανίκας. “Δάκρυσα με την Αρβελερ που δάκρυσε με την δεύτερη άλωση της Αγίας Σοφίας”, έγραψε, χαρακτηριστικά στο Twitter ο κ.Καρανίκας. «Αν ακούσω ότι τα ψηφιδωτά έχουν δακρύσει δεν θα εκπλαγώ, ούτε για ποιο λόγο χτυπούν οι καμπάνες» είπε, σε δήλωσή της στην ΕΡΤ η κ. Αρβελέρ για να προσθέσει: «χτυπούν για την χριστιανοσύνη». Η διακεκριμένη ιστορικός εξέφρασε την άποψη ότι η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει τη βαρβαρότητα του γειτονικού μας λαού.

Όπως σημείωσε, αυτή είναι η δεύτερη Άλωση της Πόλης. Επικαλέστηκε δε μαρτυρία Τούρκου δημοσιογράφου ο οποίος υπογράμμισε ότι οι επέτειοι μνήμης για την άλωση της Πόλης καταδεικνύουν ότι όλα αυτά δεν ανήκουν στο τουρκικό λαό και πρέπει κάποια στιγμή να επιστραφούν. «Όταν ένας λαός έχει ανάγκη από τέτοιους συμβολισμούς για να διατηρήσει τη συνοχή του, απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά δεδομένα» κατέληξε η κυρία Αρβελέρ.

Άμεση ήταν η αντίδραση των χρηστών του Twitter, οι οποίοι απάντησαν στον Νίκο Καρανίκα, σχολιάζοντας… από τα πτυχία του, έως την λατρεία του για την Ελένη Μενεγάκη.

Καρανικα είσαι η απόδειξη για τη ξεφτίλα που λέγεται αριστερά. Συνέχισε έτσι μόνο καλο κανείς. Τώρα μεταξύ μας, ξέρεις η Ελένη που θα είναι την επόμενη σεζόν?

