Νάγια Ριβέρα: Βρέθηκε το πτώμα της σταρ του Glee

Νάγια Ριβέρα: Ένα πτώμα βρέθηκε στην περιοχή όπου οι αρχές αναζητούν την αγνοούμενη πρωταγωνίστρια του Glee Νάγια Ριβέρα, ανακοίνωσε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα, στην Καλιφόρνια. Οι αρχές είπαν την περασμένη εβδομάδα πως εικάζουν ότι η Ριβέρα πνίγηκε, αφού ενοικίασε μια βάρκα στη λίμνη Πίρου, κοντά στο Λος Άντζελες μαζί με τον τετράχρονο γιο της Τζόσεϊ, ο οποίος βρέθηκε σώος και αβλαβής.

Το Σάββατο ο πρώην σύζυγος της Rivera, ηθοποιός Ράιαν Ντόρσεϊ καθώς και ο πατέρας της, Τζορτζ Ριβέρα, έπεσαν με τα ρούχα στα θολά νερά της λίμνης ενώ η μητέρα της, Γιολάντα, γονάτισε με τα χέρια ανοιχτά μπροστά στη λίμνη σε μια κίνηση απελπισίας για την τύχη της κόρης της.

Body found in California lake where Naya Rivera went missing https://t.co/AEqXAF8z6i pic.twitter.com/BhLDsZ59qK

— Page Six (@PageSix) July 13, 2020