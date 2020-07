Κακή διατροφή συμπτώματα: Ποιά είναι τα τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγετε

Κακή διατροφή συμπτώματα: Τα σωστά τρόφιμα στις σωστές ποσότητες είναι το κλειδί για μια μακρά και υγιή ζωή, καθώς οι ανάγκες του σώματός σας αλλάζουν καθώς γερνάτε. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεστε τόσες θερμίδες, αλλά περισσότερες ποσότητες από ορισμένα θρεπτικά συστατικά, όπως η βιταμίνη D και το ασβέστιο. Και καθώς μεγαλώνετε, η διατροφή σας πρέπει να αλλάζει, καθώς το σώμα σας μπορεί να έχει πρόβλημα να παίρνει και να χρησιμοποιεί τις βιταμίνες από τα τρόφιμα, όπως η βιταμίνη Β12.

Οι μεγαλύτεροι ενήλικες δεν παίρνουν πάντα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται. Οπότε είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζετε τα συμπτώματα από μια κακή διατροφή, ώστε να μπορείτε να μιλήσετε με το γιατρό σας εάν παρατηρήσετε κάποιο από αυτά.

Κακή διατροφή συμπτώματα: Αίσθημα κόπωσης και εύθραυστα, ξηρά μαλλιά

Εάν νιώθετε συχνά σαν να μην έχετε ενέργεια, μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι δεν παίρνετε αρκετές θρεπτικές ουσίες, όπως ο σίδηρος. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να οδηγήσει σε αναιμία. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια για να μεταφερθεί επαρκές οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά σε διάφορα μέρη του οργανισμού. Η κόπωση μπορεί επίσης να είναι ένα σύμπτωμα παθήσεων, όπως οι καρδιακές, ή προβλήματος του θυρεοειδούς. Θρεπτικά συστατικά όπως ο σίδηρος, το φυλλικό οξύ και η βιταμίνη C είναι σημαντικά για τα μαλλιά σας. Εάν δεν παίρνετε αρκετά από αυτά μέσω της διατροφής σας, μπορεί να παρατηρήσετε ορισμένες ανθυγιεινές αλλαγές σε αυτά. Το δέρμα σας μπορεί επίσης να γίνει πιο λεπτό και χλωμό. Αλλά και άλλες παθήσεις, όπως ένα πρόβλημα με τον θυρεοειδή σας, μπορούν επίσης να επηρεάσουν τα μαλλιά και το δέρμα σας.

Κακή διατροφή συμπτώματα: Νύχια με ραβδώσεις ή με κοίλη όψη

Η κακή διατροφή μπορεί να προκαλέσει αρκετές αλλαγές στα νύχια σας. Όπως τα μαλλιά, έτσι και τα νύχια σας μπορούν να γίνουν λεπτά και εύθραυστα, αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλα σημάδια. Το ένα είναι τα νύχια που καμπυλώνουν “σαν κουτάλι” σε μια κοίλη όψη, ειδικά στον δείκτη ή στον παράμεσο. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έχετε έλλειψη σιδήρου. Τα νύχια σας μπορεί επίσης να ξεφλουδίσουν ή να αρχίσουν να διαχωρίζονται από το υπόστρωμά τους στο δέρμα. Εκτός από τα προβλήματα με τον σίδηρο, τα προβλήματα των νυχιών μπορεί να προκληθούν και από χαμηλά επίπεδα πρωτεϊνών, ασβεστίου, ή βιταμινών A, B6, C και D.

Οδοντικά προβλήματα, αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου

Το στόμα σας είναι ένα από τα πρώτα σημεία που μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα από κακή διατροφή. Η έλλειψη βιταμίνης C μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία και ουλίτιδα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, είναι πιθανό ακόμα και να χάσετε τα δόντια σας. Εάν το στόμα σας πονάει και έχετε προβλήματα με τα δόντια σας, είναι ακόμα πιο δύσκολο να τρώτε υγιεινά τρόφιμα. Και αυτό καθιστά πιο δύσκολο να διατηρείτε τα δόντια σας υγιή. Η δυσκοιλιότητα μπορεί να συμβεί εάν δεν παίρνετε αρκετές ίνες, που βρίσκονται σε δημητριακά ολικής αλέσεως, φρούτα και λαχανικά. Η κακή διατροφή μπορεί να παίξει ρόλο στην κατάθλιψη. Μπορεί να επηρεάσει πολλές διαφορετικές νοητικές διεργασίες και να σας κάνει να χάσετε το ενδιαφέρον σας για πράγματα που συνηθίζατε να απολαμβάνετε. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε αποπροσανατολισμένοι και να παρατηρήσετε προβλήματα μνήμης.

Παθαίνετε μελανιές εύκολα και έχετε μειωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού

Εάν κάνετε μώλωπες εύκολα, ειδικά εάν δεν υπάρχει προφανής λόγος γι’ αυτό (όπως πτώση ή πρόσκρουση σε κάτι), η κακή διατροφή μπορεί να παίζει ρόλο. Συγκεκριμένα, μπορεί να έχετε έλλειψη πρωτεΐνης, βιταμίνης C ή βιταμίνης Κ, που είναι όλα απαραίτητα για την επούλωση πληγών. Η βιταμίνη C βοηθά τον ιστό να επιδιορθωθεί και η βιταμίνη Κ είναι σημαντική για την πήξη του αίματος. Με κακή διατροφή, το ανοσοποιητικό σας σύστημα μπορεί να μην είναι τόσο δυνατό όσο πρέπει να είναι για την καταπολέμηση των ασθενειών. Μερικά από τα πιο σημαντικά θρεπτικά συστατικά για ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα είναι οι πρωτεΐνες και ο ψευδάργυρος, μαζί με τις βιταμίνες A, C και E.

Δείτε ακόμη