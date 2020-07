Νάγια Ριβέρα – Αγνοείται: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες

Νάγια Ριβέρα – Αγνοείται: Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της γνωστής ηθοποιού του Glee. Ο γιος της 33χρονης ηθοποιού της σειράς Glee, βρέθηκε μόνος του σε σκάφος στη λίμνη Piru στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με το NBC, η ηθοποιός και ο γιος της έπρεπε να επιστρέψουν το ενοικιαζόμενο σκάφος, καθώς το είχαν νοικιάσει για τρεις ώρες. Ο τετράχρονος γιος της ήταν μόνος του στο σκάφος και δεν υπήρχε κανένα ίχνος της ηθοποιού. Τα διεθνή μέσα κάνουν λόγω για πνιγμό, ωστόσο καμία επίσημη ανακοίνωση δεν μπορεί να γίνει εφόσον δεν έχει βρεθεί το σώμα της 33χρονης.

Η 33χρονη ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στην τηλεοπτική σειρά Glee, σύμφωνα με τις Αρχές θεωρείται «νεκρή από πνιγμό». Ωστόσο, οι έρευνες για τον εντοπισμό της βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και προς το παρόν η αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει κάτι παραπάνω.

Όπως αναφέρει το CBS, το ανήλικο παιδί είπε στις Αρχές ότι κολυμπούσαν αλλά η μητέρα του δεν ανέβηκε ποτέ ξανά στη βάρκα που είχαν ενοικιάσει. Σημειώνεται πως το αγόρι είναι καλά στην υγεία του.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020