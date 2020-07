Μόνικα ναυάγιο Τζια: Η τραγουδίστρια περιγράφει τον εφιάλτη που έζησε στη θάλασσα

Μόνικα ναυάγιο Τζια: Στην εκπομπή «Αυτός και ο άλλος» της ΕΡΤ1 βρέθηκε καλεσμένη η τραγουδίστρια Μόνικα η οποία εξομολογήθηκε τις δύσκολες στιγμές που έζησε για εφτά ώρες στα νερά της Τζιας, όταν το φουσκωτό στο οποίο επέβαινε μαζί με φίλους της έπιασε φωτιά. «Ήμασταν σε ένα φουσκωτό, χάλασε η μηχανή και σταματήσαμε. Μετά δημιουργήθηκε μια σπίθα, έπιασε φωτιά το φουσκωτό και πέσαμε όλοι στη θάλασσα. Ήταν Σάββατο βράδυ και σκεφτόμουν ότι όλοι είναι έξω και πίνουν ποτό, αύριο τι θα γίνει; Αν πάθω κάτι ποιος θα το μάθει; Σκεφτόμουν τους γονείς μου, ήταν πολύ δύσκολα. Το άλλο παιδί μου είπε ‘σε βλέπω, άρχισε να μετράς’ και άρχισα να μετράω…

Βλέπαμε δύο φάρους στην Τζια και κατά τις 12 το βράδυ, μετά από πέντε ώρες, είδαμε δυο ελικόπτερα που μας έψαχναν. Βγήκα στη στεριά, φίλησα τον βράχο… Βγήκα έξω κατά τις 2 το βράδυ, ημιλιπόθυμη… Ήταν ένα σπίτι εκεί, ήρθαν και μας μάζεψαν, ήρθαν δυο κυρίες, μου δίνουν μια φρυγανιά, φέρνουν πιστολάκι και μου λέει η μία χθες άκουγα το yes i do…”όχι τώρα, όχι τώρα” έλεγα από μέσα μου», αποκάλυψε η Μόνικα.

Μόνικα: Μια πολύ σπουδαία φωνή

Η Μόνικα γεννήθηκε στην Αθήνα στις 26 Μαΐου 1985, με καταγωγή το Άστρος Αρκαδίας. Είναι κόρη του Νικολάου Χριστοδούλου, ορθοπεδικού, και της Ηλιοστάλαχτης Χριστοδούλου. Το βαφτιστικό της όνομα είναι Λεμονιά. Εξαιτίας της εργασίας του πατέρα της, σε ηλικία πέντε ετών η οικογένεια της μετακόμισε από την Αθήνα στην Κόρινθο, ύστερα στην Λαμία και τέλος στο Καρπενήσι, όπου γράφτηκε στο ωδείο της πόλης. Σπούδασε στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1999 έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική συμμετέχοντας στην μπάντα του αδερφού της, Θανάση Χριστοδούλου, τους Serpentine, όπου έπαιζε κιθάρα και σαξόφωνο.

Οι Serpentine άνοιξαν συναυλίες του Devendra Banhart, του Michael Gira και των Raining Pleasure, μεταξύ άλλων. Διαλύθηκαν το 2004 και η Μόνικα ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της. Το 2006 η Μόνικα ολοκλήρωσε το πρώτο της προσωπικό demo, που ηχογραφήθηκε στο σπίτι της, και το μοίρασε σε φίλους και γνωστούς στην Αθήνα, ενώ παράλληλα το ανέβασε και στο MySpace. Χάρη σε αυτό, τo demo έγινε δημοφιλές στους αθηναϊκούς μουσικούς κύκλους, γεγονός που της χάρισε μια θέση ως opening act στη συναυλία των Calexico (με τους οποίους τραγούδησε το «Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρό Μου» ζωντανά στην Κρήτη) και γνώρισε την πρώτη επιτυχία της με το κομμάτι Over The Hill. Αυτό οδήγησε στην ανακάλυψή της από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Archangel Music, με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο το 2007.

Ύστερα από πλήθος συναυλιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με δικιά της σύνθεση/ερμηνεία και στίχους στις 19 Μαΐου του 2008 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Avatar» με 13 κομμάτια, σε παραγωγή Νίκου Αγγλούπα. Στο δίσκο συμμετείχε ως τρομπετίστας ο Martin Wenk από τους Calexico. Κομμάτια από τον δίσκο της που σημείωσαν επιτυχία είναι τα «Over The Hill», «Babe», «Bloody Sth», «Avatar», «I’m Not Young In My Youth» κ.ά., ενώ ο δίσκος πούλησε 30.000 αντίτυπα στην Ελλάδα και έγινε πλατινένιος.

Το βίντεο κλιπ για το σινγκλ “Over The Hill” ήταν υποψήφιο για Καλύτερο Εναλλακτικό Βίντεο Κλιπ στα Mad Video Music Awards του 2010.

Από πλατίνα σε πλατίνα

Τον Μάιο του 2010, κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Exit, σε παραγωγή της ίδιας και του Ottomo. Ηχογραφήθηκε στην Αθήνα και το Βερολίνο και πρωτοπαρουσιάστηκε ζωντανά στο Θέατρο Λυκαβηττού τον Ιούνιο του 2010, ενώ έγινε και αυτό πλατινένιο. Τον Ιούλιο του 2011 έδωσε μια ακουστική συναυλία στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Λίγους μήνες αργότερα, ολοκλήρωσε την πρώτη της σύνθεση για θεατρική παράσταση, για το έργο «Μαμά – Η Ζωή Είναι Αγρίως Απίθανη» της Άντζελας Μπρούσκου, που έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2011 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.

Τον Ιανουάριο του 2013 συν-δημιούργησε τη μουσική παράσταση Primal, βασισμένη στα δύο προσωπικά της άλμπουμ, που ανέβηκε για 5 βραδιές στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Ταυτόχρονα κυκλοφόρησε και το ΕΡ Primal με τα 5 τραγούδια της παράστασης και το χριστουγεννιάτικο Dreaming Of This Year ως bonus track.

Συνέθεσε τη μουσική για μια θεατρική παράσταση της “Αντιγόνης” που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2013 στο Μουσείο Μπενάκη.

Τον Ιούλιο του 2014, με αφορμή την επιστροφή της από την Νέα Υόρκη και την παρουσίαση του τρίτου προσωπικού της άλμπουμ με τίτλο “Secret in the Dark” , που ηχογραφήθηκε εξ’ ολοκλήρου εκεί, σε συνεργασία με τον Andrew Wyatt, έδωσε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού μία μεγάλη συναυλία, με σκοπό την προώθηση του, αλλά και την αναδρομή στη μέχρι τώρα μουσική της δημιουργία. Ακολούθησε η κυκλοφορία του άλμπουμ, καθώς και το συναυλιακό ντεμπούτο της Μόνικας στην Νέα Υόρκη στις 12 Δεκεμβρίου του 2014 στο κλαμπ του Μανχάταν The Box.

Μαμά και σύζυγος

Η Μόνικα Χριστοδούλου, όπως είναι ολόκληρο το όνομά της και ο σύζυγός της Σταύρος Ξενίδης, απολαμβάνουν τη νέα τους ζωή με την κόρη τους. Η εγκυμοσύνη της τραγουδίστριας έγινε γνωστή όταν αυτή βρισκόταν ήδη στον 7ο μήνα.