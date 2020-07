Ντέιβιντ Γκίλμορ Ύδρα: Ο frontman των Pink Floyd, σε ένα ελληνικό βραχάκι με την κιθάρα του

Ντέιβιντ Γκίλμορ Ύδρα: Νέο τραγούδι του, με τίτλο «Yes, I Have Ghosts», τραγουδά, σε ακρογιάλι της Ύδρας, ο Ντέιβιντ Γκίλμορ, ο εμβληματικός frontman των Pink Floyd. Σύμφωνα με το saronicmagazine, οι στίχοι του τραγουδιού γράφτηκαν από τη σύζυγο του, Πόλλυ Σάμσον, συγγραφέα του μυθιστορήματος «A Theatre for Dreamers», τη στιγμή που ολοκλήρωσε το βιβλίο της, το οποίο διαδραματίζεται στην Ύδρα του… Λέοναρντ Κοέν. Το βίντεο γυρίστηκε τον περασμένο Μάρτιο, λίγες μέρες προτού εισέλθει ληφθούν τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Την κινηματογράφηση του βίντεο έκανε ο Γκάβιν Έλντερ, ενώ στην άρπα και τα δεύτερα φωνητικά είναι η Ρομάνι Γκίλμουρ, κόρη του Ντέιβιντ και της Πόλυ.

Pink Floyd: Από τη δόξα στη διάλυση

Οι Pink Floyd ήταν βρετανικό μουσικό συγκρότημα που έχει γράψει ιστορία στον χώρο της ροκ μουσικής. Έχουν ξεχωρίσει τόσο για τις πρωτοποριακές για την εποχή συνθέσεις τους, όσο και για τους νεωτεριστικούς και συγκινησιακά φορτισμένους στίχους τους, τα ευφάνταστα εξώφυλλα τους, τις πειραματικές ενορχηστρώσεις και ηχογραφήσεις και τις θεαματικές συναυλίες τους. Υπολογίζεται ότι το συγκρότημα έχει πουλήσει γύρω στα 74,5 εκ άλμπουμ στις Η.Π.Α. και πάνω από 300 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και συγκαταλέγεται έτσι στα πιο επιτυχημένα, εμπορικά, ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών.

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’60, οι Pink Floyd έχαιραν μίας σχετικής επιτυχίας, ως ψυχεδελική μπάντα με ηγέτη τον Σιντ Μπάρετ (Syd Barrett). Η ασταθής συμπεριφορά του Μπάρετ —οφειλόμενη σε αλόγιστη χρήση παραισθησιογόνων ουσιών— ανάγκασε τους υπόλοιπους να τον αντικαταστήσουν με τον κιθαρίστα Ντέιβιντ Γκίλμορ (David Gilmour). Το 1973, το συγκρότημα γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τον δίσκο “The Dark Side of the Moon” και συνέχισε να απολαμβάνει της αποδοχής του κοινού μέχρι και τη μεγαλύτερη εμπορική τους επιτυχία “The Wall”. Επίσης, μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό είχαν και τα άλμπουμ “Wish You Were Here” (1975), το οποίο ήταν αφιερωμένο στον ιδρυτή του συγκροτήματος Σιντ Μπάρετ, αλλά και το “Animals” (1977).

Δικαστικές διαμάχες

Το 1985, (λίγο μετά τον δίσκο “The Final Cut”) ο μπασίστας και τραγουδιστής του γκρουπ Ρότζερ Γουότερς (Roger Waters) αποχώρησε από το συγκρότημα και κυνήγησε δικαστικά τους υπόλοιπους, όταν αυτοί συνέχισαν τους δίσκους και τις συναυλίες, διατηρώντας το όνομα Pink Floyd. Τελικά επήλθε εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο οποίος τους επέτρεψε τη χρήση του ονόματος και των περισσοτέρων τραγουδιών. Το 1987, οι Pink Floyd χωρίς τον Γουώτερς πλέον, δηλαδή οι Γκίλμορ, Μέισον και Ράιτ, επιστρέφουν, δισκογραφικά, με τον δίσκο “A Momentary Lapse Of Reason” και αρχίζουν περιοδείες παγκοσμίως που είχαν πραγματικά σημαντική αποδοχή από τον κοινό τους.

Το δισκογραφικά κύκνειο άσμα του συγκροτήματος έρχεται το 1994 με το “The Division Bell”, δίσκο που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και τραγουδήθηκε μεταξύ άλλων στη μετέπειτα σειρά περιοδειών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα και τη μαγνητοσκόπηση ενός μουσικού DVD, με τίτλο “P.U.L.S.E.” από τις συναυλίες που έδωσε το συγκρότημα στο “Earls Court” του Λονδίνου, το 1994.

Έντεκα χρόνια μετά, το συγκρότημα επανενώθηκε στη μεγαλύτερη σε όγκο συναυλία των Pink Floyd, η οποία έγινε στο Λονδίνο, στις 2 Ιουλίου 2005. Σε συνέντευξη του, στις 2 Φεβρουαρίου του 2006, στην ιταλική εφημερίδα “La Repubblica”, ο Γκίλμορ δήλωσε ότι το γκρουπ δεν θα κυκλοφορήσει νέο υλικό παρόλο που ορισμένα από τα μέλη του σκοπεύουν να ακολουθήσουν σόλο πορεία ή ακόμα και να συνεργαστούν μεταξύ τους σε επόμενες δουλειές τους.

Από τότε ο Ρότζερ Γουώτερς και ο Ντέιβιντ Γκίλμορ (με τον Ρίτσαρντ Ράιτ) περιοδεύουν ξεχωριστά, παίζοντας τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, αλλά κυρίως, επανεκτελώντας τα ιστορικά τραγούδια, που δημιούργησαν ως συγκρότημα. Η πιθανότητα άλλης επανένωσης δεν είχε αποκλειστεί ούτε από τον Μέισον ούτε τον Γκίλμορ, ωστόσο κάτι τέτοιο κατέστη αμφίβολο με τον θάνατο του Ράιτ από καρκίνο στις 15 Σεπτεμβρίου 2008.

Τον Ιούλιο του 2014, ανακοινώθηκε ότι ένας νέος δίσκος με τίτλο “The Endless River” θα κυκλοφορούσε στις 7 Νοεμβρίου, με ηχογραφήσεις του Ρίτσαρντ Ράιτ πριν τον θάνατο του και τη συμμετοχή των Γκίλμορ και Μέισον, αλλά όχι του Γουώτερς. Ο δίσκος ανέβηκε στην κορυφή των τσαρτ σε περισσότερες από είκοσι χώρες, με τον Γκίλμορ να δηλώνει ότι αυτός είναι ο τελευταίος δίσκος στην καριέρα του συγκροτήματος, ανακοινώνοντας την διάλυση των Pink Floyd τον Αύγουστο του 2015.