Αυτοκίνητο πέφτει σε διαδηλωτές: Τραγικό βίντεο από το Σιάτλ

Αυτοκίνητο πέφτει σε διαδηλωτές: Σοκ προκαλεί το βίντεο που δείχνει τη στιγμή που αυτοκίνητο παρασέρνει 2 διαδηλώτριες στο Σιάτλ στην Ουάσινγκτον και τις πετά δεκάδες μέτρα μακριά. Οι δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά καθώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι το αμάξι πήγε με ταχύτητα καταπάνω τους, κι ενώ δεν ήταν καν γεμάτος ο δρόμος. Η μια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και ο ύποπτος έχει συλληφθεί. Στο Σιάτλ έχουν σημειωθεί ταραχές έπειτα από τον θάνατο του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά την βίαιη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό, τον Μάιο στην Μινεάπολις.

Διαδηλώσεις από το κίνημα Black Lives Matter σημειώνονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια. Τμήμα της διαδήλωσης μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο “Η Πορεία των Μαύρων Γυναικών Καταλαμβάνει τον Ι-5” (ο Ι-5 είναι ο αυτοκινητόδρομος). Σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας της Ουάσινγκτον, οι τραυματίες είναι μια 24χρονη γυναίκα από το Σιάτλ και μια 32χρονη από το Μπέλινγκχαμ. Ο ίδιος είπε ότι ο οδηγός που συνελήφθη είναι ένας 27χρονος από το Σιάτλ και είναι άγνωστο αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

