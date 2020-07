Αγιά Σοφιά τζαμί: 17′ κράτησε η συνεδρίαση σε 15 μέρες αναμένεται η απόφαση

Αγιά Σοφιά τζαμί: Μέσα σε 17 λεπτά ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του τουρκικού δικαστηρίου για τη μετατροπή ή όχι της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε Τέμενος από μουσείο, ενώ η απόφαση αναμένεται να βγει σε 15 ημέρες. Πιο συγκεκριμένα όπως μεταδίδει η “Γενί Σαφάκ” το Δικαστήριο απεφάνθη ότι το διάταγμα του 1934 με το οποίο μετετράπη η Αγία Σοφία σε μουσείο ήταν σύννομο. Ωστόσο στην απόφασή του σπεύδει να επισημάνει ότι για την αλλαγή του μουσειακού καθεστώτος αρκεί ένα νέο προεδρικό διάταγμα. Επομένως το μπαλάκι πλέον πάει στην πλευρά του Τούρκου πρόεδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η απόφαση αναμένεται να είναι γραπτή και όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης θα εκδοθεί μέσα σε 15 ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι χθες βράδυ η Τουρκία απαντώντας στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, μίλησε για κυριαρχικό δικαίωμα της να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά σε τζαμί. “Προτρέπουμε την κυβέρνηση της Τουρκίας να συνεχίσει να διατηρεί την Αγιά Σοφία ως μουσείο, ως ένα παράδειγμα της δέσμευσής της να σέβεται τις θρησκευτικές παραδόσεις (…), να διασφαλίσει ότι θα παραμένει προσβάσιμη σε όλους”, σχολίασε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάικ Πομπέο.

LATEST — Hearing on whether Hagia Sophia should remain a museum or be turned into a mosque ends as Turkey’s top administrative court says will deliver verdict within 15 dayshttps://t.co/yXXWvQeqfp pic.twitter.com/HqzLdrQ3g0

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 2, 2020