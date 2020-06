Καγιά GNTM3: Οι τέσσερις κριτές ποζάρουν μαζί για πρώτη φορά

Καγιά GNTM3: Για τρίτη συνεχόμενη τηλεοπτική σεζόν αναμένεται να δούμε το GNTM μέσα από την συχνότητα του Star, το οποίο θα είναι άκρως ανανεωμένο αφού εκτός από κορίτσια θα δούμε και για πρώτη φορά να διαγωνίζονται και αγόρια. Η παραγωγή και οι τέσσερις κριτές έχουν λάβει ήδη τις θέσεις από την προηγούμενη Τετάρτη όπου ξεκίνησαν και επίσημα τα γυρίσματα για τον νέο κύκλο. Η Βίκυ Καγιά μαζί με τον Δημήτρη Σκουλό, τον Άγγελο Μπράτη και την Ζενεβιέβ Μαζαρί ξεκίνησαν την αναζήτηση του Greece’s Next Top Model και το κλίμα στα παρασκήνια δείχνει να είναι μοναδικό!

Και μπορεί καθημερινά οι τέσσερις κριτές αλλά και ο νέος coach Γιώργος Καραβάς να ενημερώνουν στα social media το κοινό τους με στιγμιότυπα από τα backstage, ωστόσο το πρωί της Δευτέρας, η Βίκυ Καγιά αποφάσισε να δημοσιεύσει για πρώτη φορά την ανανεωμένη κριτική επιτροπή του GNTM. «True friends don’t judge each other, they judge other people together!» ήταν το σχόλιο που έγραψε στη λεζάντα το γνωστό μοντέλο και κριτής του ριάλιτι ομορφιάς, το οποίο στα ελληνικά σημαίνει «Οι αληθινοί φίλοι δεν κρίνουν ο ένας τον άλλον, κρίνουν τους άλλους μαζί!»

