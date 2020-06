Μακελειό στο Πακιστάν: Πολύνεκρη επίθεση στο χρηματιστήριο του Καράτσι ( vid )

Μακελειό στο Πακιστάν: Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός, όταν τέσσερις ένοπλοι επιτέθηκαν στο Χρηματιστήριο του Καράτσι, την οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε αυτονομιστική οργάνωση της γειτονικής επαρχίας του Μπαλουτσιστάν.

“Τέσσερις φρουροί και ένας άμαχος σκοτώθηκαν”, όπως και ένας αστυνομικός, “από τρομοκρατική επίθεση με χειροβομβίδες και όπλα” κατά του Χρηματιστηρίου του Καράτσι, αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Το ίδρυμα Έντχι, η βασική οργάνωση διασωστών στο Καράτσι, γνωστοποίησε από την πλευρά της ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 7 και ότι υπάρχουν επίσης 7 τραυματίες, σύμφωνα με τον υπεύθυνό της Φάισαλ Έντχι.

Security incident #alert : appears to be some sort of an attack at the Pakistan Stock Exchange in #Karachi — developing pic.twitter.com/wutYMNaQVM

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν με χειροβομβίδες και όπλα στο κτίριο αυτό, το οποίο βρίσκεται σε ζώνη υψίστης ασφαλείας και στεγάζει επίσης τα κεντρικά γραφεία πολλών ιδιωτικών τραπεζών, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Καράτσι Γουλάμ Νάμπι Μέμον. Οι ένοπλοι έριξαν αρχικά μια χειροβομβίδα και στη συνέχεια άνοιξαν πυρ σε φυλάκιο της ασφάλειας έξω από το κτίριο.

Οι τέσσερις δράστες σκοτώθηκαν όταν οι δυνάμεις ασφαλείας που είναι ανεπτυγμένες στην περιοχή απάντησαν στα πυρά τους, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας. “Οι τέσσερις επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν, είχαν έρθει με ένα ασημί αυτοκίνητο Corolla”, δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Death toll from a terrorist attack on the Pakistan Stock Exchange building in southern port city of Karachi rises to 9. No group or individual has claimed the attack yet https://t.co/U3qDpP91KG pic.twitter.com/10DQUlaiIR

— China Xinhua News (@XHNews) June 29, 2020