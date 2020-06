Total black look 2020: H νέα εμμονή των στιλάτων γυναικών

Total black look 2020: Το σοφιστικέ total black σετ με τοπ και φούστα είναι η νέα εμμονή των στιλάτων γυναικών. Για μερικούς το total black το καλοκαίρι είναι no no. Πράγματι, το λευκό και οι ανοιχτές αποχρώσεις τονίζουν καλύτερα το μαυρισμένο δέρμα, αντανακλούν τον ήλιο και φρεσκάρουν το πρόσωπο. Ωστόσο, το να ντύνεται κανείς σε απόλυτο μαύρο το καλοκαίρι, έχει κάτι το ακαταμάχητα κομψό – είναι η «αντισυμβατική», λιγότερο συνηθισμένη επιλογή που αποκτά για το λόγο αυτό μια ιδιαίτερη γοητεία.

Το hit του περασμένου καλοκαιριού ήταν αναμφισβήτητα το πλεκτό σετ με σουτιέν και ζακέτα που φόρεσε η Κέιτι Χολμς, το οποίο επανέφερε στο προσκήνιο την τάση του σετ. Φέτος, και ενώ περάσαμε τον χειμώνα συνδυάζοντας είτε φούστες με πουλόβερ, είτε κομψά μάλλινα τοπ με ζακέτες, ένα νέο σετ διεκδικεί τον τίτλο του viral και πρωταγωνιστεί στα feed των πιο στιλάτων γυναικών.

Total black look 2020: Το πιο δημοφιλές chic κομμάτι

Πρόκειται για ένα μαύρο cropped top και μία ασορτί φούστα από το σουηδικό brand Filippa K, το οποίο είναι δημοφιλές για τα minimal scandi chic κομμάτια του και για τα sustainable υφάσματά του.

Δείτε ακόμη