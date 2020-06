ΝΒΑ – επανεκκίνηση: “Θα είμαι εκεί”!

ΝΒΑ – επανεκκίνηση: O Μάλκομ Μπρόγκντον βρέθηκε θετικός στον κορωναϊό, αλλά δηλώνει απόλυτα αισιόδοξος ότι θα ξεπεράσει το πρόβλημα σύντομα και θα δώσει κανονικά το παρόν στο Ορλάντο και στη επανεκκίνηση του ΝΒΑ για τα πλέι οφ. Με δήλωση του ο άσος της Ιντιάνα τόνισε: “Πηγαίνω καλά, νιώθω εξαιρετικά και η διαδικασία προχωράει καλά. Θα παίξω με τους συμπαίκτες μου στο Ορλάντο στην επανέναρξη της κανονικής σεζόν του ΝΒΑ και στα πλέι οφ”.

Pacers guard Malcolm Brogdon has tested positive for the coronavirus, he said in a statement released Wednesday.

"I'm doing well, feeling well and progressing well. I plan to join my teammates in Orlando for the resumption of the NBA season and playoffs," he said. pic.twitter.com/FIfUvE5xaI

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 24, 2020