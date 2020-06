Δένδιας – Μπορέλ Έβρος: Ηχηρό μήνυμα στήριξης από τις Καστανιές

Δένδιας – Μπορέλ Έβρος: «Είναι ξεκάθαρο ότι είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και να στηρίξουμε σθεναρά την κυριαρχία της Ελλάδας», τόνισε ο Ζοζέπ Μπορέλ από τις Καστανιές Εβρου. Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο κ. Μπορέλ ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών για την πρόσκληση, τη θερμή υποδοχή και για το γεγονός ότι τον συνόδευσε στη σημερινή επίσκεψη στην περιοχή, στα «σύνορα της Ελλάδας κι επίσης τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως χαρακτηριστικά είπε, αλλά και τους διοικητές του στρατού και της αστυνομίας για την ενημέρωση για όλα όσα έγιναν στην περιοχή πριν από μερικούς μήνες.

«Ήθελα να έρθω εδώ και να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι την κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ», σημείωσε και πρόσθεσε πως αυτό σε συνδυασμό με την πληροφόρηση που έλαβε από τον κ. Δένδια, τον στρατό και την αστυνομία τού επέτρεψαν, όπως τόνισε, να καταλάβει καλύτερα την κατάσταση που αντιμετώπισε η Ελλάδα και ενδέχεται να αντιμετωπίσει και στο μέλλον.

Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις που θα έχει το απόγευμα, στην Αθήνα, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο κ. Μπορέλ σημείωσε ότι αναμένεται να συζητηθεί η κατάσταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ανέφερε ότι είναι ενήμερος για τις δραστηριότητες γεώτρησης της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και για τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου που έχουν οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και κατ’ επέκταση των ευρωτουρκικών σχέσεων.

«Μοιραζόμαστε την ανησυχία σας, συζητήσαμε πώς θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τη δυναμική της κλιμάκωσης της έντασης», σημείωσε και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι στις συναντήσεις που θα έχει, το απόγευμα, στην Αθήνα «θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή ατζέντα προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία σε αυτά τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος αλλά και να αναζητήσουμε τον διάλογο με την Τουρκία προκειμένου να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας και να ενισχύσουμε την περιφερειακή σταθερότητα».

FM @NikosDendias & #EU #HRVP @JosepBorrellF in Evros – 🇬🇷 borders are 🇪🇺 borders & #Greece is successfully protecting them / O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας& ο Ύπατος Εκπρόσωπος ΕΕ J.Borrell στον Έβρο – τα 🇬🇷 σύνορα είναι τα σύνορα της ΕΕ & οι ελληνικές Αρχές τα προστατεύουν αποτελεσματικά pic.twitter.com/Kdza69mjnz

