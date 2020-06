Τραμπ – ομιλία Οκλαχόμα: Καταρρακωμένος ο πρόεδρος των ΗΠΑ “λίγο” πριν τις κρίσιμες εκλογές

Τραμπ – ομιλία Οκλαχόμα: Ήταν πριν από 5 χρόνια όταν ο πάμπλουτος, πανίσχυρος και αν μη τι άλλο ακραίος Ντόναλντ Τραμπ, κατέβαινε κατέβαινε με έναν επιχρυσωμένο ανελκυστήρα στη συγκέντρωση για την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Τα Μέσα τον “έγδυσαν” και με το παραπάνω, αλλά ο ίδιος όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά τα έβαζε ανοιχτά με όποιον δημοσιογράφο προσπαθούσε να τον “στριμώξει”. Τώρα, μια φωτογραφία που τον δείχνει παντελώς αδύναμο και καταρρακωμένο, γίνεται “βορά” των social media. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ που δέχεται αλλεπάλληλα πυρά τους τελευταίους μήνες, τόσο για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία όσο και για την στάση του απέναντι στη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, βρέθηκε να μιλά μπροστά σε μισοάδεια αρένα της Οκλαχόμα, στην πρώτη εδώ και μήνες –λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού– προεκλογική του συγκέντρωση.

Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο μετά το φιάσκο ο Τραμπ κατέβηκε από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One με το πουκάμισο ξεκούμπωτο στον γιακά, τη γραβάτα λυμένη, το χαρακτηριστικό καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again»στο χέρι, το βλέμμα προσηλωμένο στο έδαφος και την απογοήτευση ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του.

Τραμπ – εκλογές 2020: Πιο αρεστός στους Δημοκρατικούς ο Μπάιντεν

Όπως επισημαίνει το πρακτορείο «Bloomberg», ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορεί να χωνέψει ότι απέτυχε καθώς επαίρονταν ότι θα έχει πάνω από ένα εκατομμύριο υποστηρικτές του στην πρώτη του μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση εν μέσω της πανδημίας σε κλειστό χώρο και τελικά ήταν παρόντες μόνο 6.200 υποστηρικτές του (με στο στάδιο να χωράει 19 χιλιάδες άτομα). Ο καταρρακωμένος Τραμπ μετά την αποτυχημένη ομιλία του –όπου λέγεται ότι έβαλαν το χεράκι τους και έφηβοι χρήστες του Tik Tok– και μάλιστα σε ένα από τα προπύργιά του, έκανε τον γύρο του Διαδικτύου και οι επικριτές του δεν έχασαν την ευκαιρία να σχολιάσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το «περπάτημα της ντροπής» ενός προέδρου που έχει διχάσει τη χώρα.

Όπως αναφέρει το CNN, η αδυναμία του να λάβει εξαρχής μέτρα περιορισμού στη χώρα του για την πανδημία του νέου κορωνοϊού, είχε αντίκτυπο στην πρόθεση ψήφου ενόψει των εκλογών. Πλέον, οι ξένοι ηγέτες διερωτώνται αν θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες μαζί ή όχι, αφού, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, είναι ο εκλεκτός των Αμερικανών για να τον διαδεχθεί στον Λευκό Οίκο στις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο Τραμπ βρίσκεται επίσης σε δεινή θέση καθώς αυτή τη φορά, δεν θα έχει απέναντι του την πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον, αλλά τον 77χρονο Μπάιντεν ο οποίος είναι πιο αρεστός στους Δημοκρατικούς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Yahoo.

Σε κατάσταση αναμονής…

H αστάθεια και η κόπωση του Τραμπ που έδωσε τροφή για σχόλια ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία του, η έξαρση της βίας στους δρόμους της χώρας μετά την αναίτια δολοφονία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, αλλά και οι προκλητικές του δηλώσεις σε ότι αφορά την διαχείριση της πανδημίας στην πατρίδα του αμφισβητώντας ανοικτά τους συμβούλους του, κατάφεραν σοβαρό πλήγμα στην δημοτικότητά του.

Σύμμαχοι και εχθροί των ΗΠΑ βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής σε ότι αφορά τις επόμενες κινήσεις τους βλέποντας την δημοτικότητα του Τραμπ να βαίνει μειούμενη: «Περιμένουν να δουν αν θα χάσει από τον Μπάιντεν για να διακόψουν ή να ανανεώσουν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ», υποστηρίζει το Bloomberg.

This picture of #Trump at Andrews after the #Tulsa disaster is unlike any we’ve ever seen. Ever the dime-store dramaturg, he’s undone his tie and put on the look of a defeated man. He thinks he’s crafting a new script as a Comeback Kid. He doesn’t realize that he really HAS lost. pic.twitter.com/GO4y3D7QIZ — howardfineman (@howardfineman) June 21, 2020

This is glorious to see. pic.twitter.com/J8SHhzp3O3 — Devin Nunes Mom (@NotDevinsMom) June 21, 2020

Ρεκόρ προεκλογικών εσόδων για τον Μπάιντεν

Την ίδια ώρα ο Τζο Μπάιντεν και η Εθνική Επιτροπή του Δημοκρατικού Κόμματος που έβαλαν στα ταμεία τους 80,8 εκατομμύρια δολάρια κατέγραψαν ρεκόρ όλων των εποχών στη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική εκστρατεία τον μήνα Μάιο. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από τα 74 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσαν ο πρόεδρος Τραμπ και η Εθνική Επιτροπή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, σχολιάζει το POLITICO.

Ωστόσο ο πρόεδρος Τραμπ, που μαζεύει χρήματα για την προεκλογική του εκστρατεία μαζί με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εδώ και μήνες, προηγείται στην οικονομική ρευστότητα έναντι του Μπάιντεν, έχοντας συγκεντρώσει 265 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 122,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για μία σημαντική οικονομική διαφορά που δείχνει τα περιθώρια οικονομικής ρευστότητας των δύο προεκλογικών εκστρατειών. Ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο ο Μπάιντεν μάζεψε χρήματα μαζί με την Εθνική Επιτροπή των Δημοκρατικών μετά την επίτευξη συμφωνίας που επέτρεψε τη συγκέντρωση περισσότερων από 620.000 δολαρίων από δωρητές.

Who wears his downfall better? pic.twitter.com/KN0IKnZlyN — Alexander (@Alexand67640050) June 21, 2020

People heading for the 7 Train after a 12-1 loss at citi field pic.twitter.com/03DwK2Hv9U — Richard Staff (@Staff7998) June 21, 2020