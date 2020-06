F1 – Αντιρατσισμός: Χάμιλτον vs Φάρανζ!

F1 – Αντιρατσισμός: Ο Λιούις Χάμιλτον βγήκε στους δρόμους την Κυριακή και συμμετείχε σε διαδήλωση με κεντρικό σύνθημα το #BlackLivesMatter. Συνέχισε έτσι την αντιρατσιστική του δράση. Το πρωί της κυριακής, δε, δημοσίευσε στη στήλη που έγραψε στους Τάιμς ότι δημιουργεί μία επιτροπή που θα αντιπαλεύει τις διακρίσεις και τον ρατσισμό στη μηχανοκίνηση. Το ίδιο απόγευμα ο Αγγλος πιλότος της F1 συμμετείχε στις διαδηλώσεις οργής κατά του ρατσισμού. Κάτι που δεν έκρυψε και δημοσίευσε σε τουίτερ και ίνστα.

Went down to Hyde Park today for the peaceful protest and I was so proud to see in person so many people of all races and backgrounds supporting this movement. It was really moving. I’m feeling extremely positive that change will come, but we cannot stop now. #blacklivesmatter ✊🏾 pic.twitter.com/koOTEPOXAh

Σε απάντηση στο τιτίβισμα του Χάμιλτον αλλά και στην αντιρατσιστική του τάση, ο γνωστός εθνικιστής Αγγλος πολιτικός Νάιτζελ Φάνρανζ τον κατακεραύνωσε! “Οπως ο Ρίτσαρντ Λιτλτζον (σ.σ. ένας Αγγλος δημοσιογράφος) είπε, ο Λιούις Χάμιλτον διαμαρτύρεται και διαδηλώνει κατά των αγαλμάτων. Και θέλει να απομακρυνθούν. Αλλά εργάζεται και παίρνει 40 εκατ. λίρες από τη Μερσέντες, μία εταιρεία που έκανε σοβαρά κέρδη από τη δουλεία. Θα σταματήσει ποτέ αυτή η υποκρισία;”.

As Richard Littlejohn says, Lewis Hamilton has applauded the toppling of statues and called for all ‘racist symbols’ around the world to be removed.

He is paid £40million a year by Mercedes, a firm which made vast profits from slavery.

Will the ignorant hypocrisy ever end? pic.twitter.com/HPjcnWvH4i

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) June 19, 2020